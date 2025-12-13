93é aniversari de les Normes de Castelló: "Volen dividir, invisibilitzar o empobrir el nostre poble"
Bestiaris, muixerangues, un contacontes, una fira i una manifestació reivindiquen l'ús de la llengua valenciana
La plataforma unitària de Castelló per la Llengua, que agrupa més de 25 entitats cíviques, culturals i educatives de Castelló de la Plana, ha commemorat el 93é aniversari de les Normes de Castelló. Els actes s’han emmarcat sota el lema Per la llengua, construïm País Valencià, que reivindica la llengua com pilar fonamental de la cultura i de la identitat del poble valencià.
L’acte central s'ha celebrat avui i ha començat amb una fira d’entitats, a la plaça de la Muralla Liberal. Allí s'han realitzat algunes mostres de cultura popular: els tambors i bestiari de Botafocs, l’actuació de la Conlloga Muixeranga de Castelló i de la Muixeranga del Carraixet, i la contacontes Aïna Garcia Carbó. A continuació, ha tingut lloc un dinar de germanor. Finalment, s'ha celebrat la tradicional manifestació, des de la plaça de les Aules. Cal destacar que la marxa s'ha aturat davant la Casa Matutano, actual seu del Museu Etnològic, lloc on es van signar les Normes en 1932. Davant aquesta casa, la Conlloga Muixeranga de Castelló ha alçat quatre pilars, com un acte simbòlic d'homenatge a les Normes.
Els reptes davant les contínues agressions
Maria Nebot, com a presidenta de la plataforma, ha explicat que “l’objectiu de la commemoració ha sigut reafirmar el compromís de la societat castellonenca amb la llengua i laculturapròpies, alhora que reivindica la dignitat del poble valencià davant les contínues agressions i els intents d’esborrar la nostra identitat col·lectiva”.
La presidenta de l'entitat ha destacat que després de 93 anys de la signatura de les Normes de Castelló, la llengua continua sent un eix fonamental de cohesió i construcció del País Valencià: “Les Normes de Castelló van ser fruit del consens col·lectiu i de la voluntat de futur, i el seu esperit continua sent referent per a la societat actual: mantenim viva la llengua perquè és una eina de progrés, llibertat ipaís”.
"Volen dividir, invisibilitzar o empobrir el nostre poble"
Igualment, ha remarcatque “davant dels qui volen dividir, invisibilitzar o empobrir el nostre poble, la resposta serà clara: més compromís, més organització i més orgull de ser valencianes i valencians”. Així doncs, Maria Nebot ha conclòs que “estimem la llengua i no permetrem que siga objecte de menyspreu o d’odi. I és per això que hui, 93 anys després, alcem la veu per dirque lallenguano estoca”.
Per finalitzar la manifestació s’ha llegit un manifest per part de Raquel Ràmia i Borja Català en el què s’ha recordat les víctimes de la DANA: «Les nostres institucions, lluny d’estar encapçalades per responsables polítics, estan en mans de polítics irresponsables. Que fins i tot quan estava en perill la vida de milers de valencianes i valencians van endarrerir l’enviament de l’alerta per evitar que el missatge semblara massa català. I han reblat: «L’anticatalanisme i la incultura maten». Enfront de les polítiques d’odi i destrucció, diuen , Castelló per la Llengua aposta per la construcció de la cohesió social. En definitiva «contruint poble, construint País Valencià».
