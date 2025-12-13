Una dana traerá lluvias a Castellón hasta el miércoles

Los castellonenses tendrán que volver a sacar el paraguas debido a la irrupción de una dana que podría dejar precipitaciones hasta el miércoles. La culpable será la borrasca Emilia, situada en el norte de África, que provocará un giro de viento a levante y gregal, lo que dará lugar este sábado a cielo muy nuboso, según la Agencia Estatal de Meteorología. Las precipitaciones afectarán este sábado sobre todo al sur de Valencia y norte de Alicante, siendo más débiles y dispersas en el resto de la Comunitat.

El domingo las lluvias serán más generalizadas y avanzarán de sur a norte, aunque de momento no se ha activado ninguna alerta en Castellón, a diferencia del sur de Valencia y norte de Alicante, donde sí se han activado avisos.

El lunes podrán ser localmente fuertes, aunque cesarán desde mediodía, según Aemet.

No será una dana peligrosa

El catedrático de Climatología de la Universidad de Alicante Jorge Olcina señala que no será una dana peligrosa para el litoral valenciano ya que en principio, los modelos indican que no serán muy abundantes, pero advirtió que hay que hacer seguimiento.

¿Y el frío?

No hará un frío muy excesivo, por lo que la cota de nieve estará alta. Las máximas no serán tan elevadas, por la presencia de nubosidad y las mínimas tampoco serán tan bajas, explica Olcina. «El ambiente térmico será más templado, especialmente por las noches, hasta el próximo miércoles», señala este experto. Así, en Castelló se prevén 16-15º de máxima y 12 de mínima este fin de semana. En el interior, caso de Morella, llegarán a 9-10º por el día y de noche no bajarán de 5º el domingo.

¿Cuándo serán las jornadas más lluviosas?

El catedrático de la UJI, José Quereda, refleja que en Castellón las jornadas mas lluviosas serían lunes y martes. Las temperaturas más bajas, entre 10 y 15º, acompañaran este episodio de chubascos que pueden ser de intensidad moderada o localmente fuertes en el interior y acompañadas de vientos con rachas moderadas de gregal o norte, indica. En cambio, Olcina señala que los días con más precipitaciones serán el domingo y el lunes.

Castelló

Morella

Peñíscola

Segorbe

Vinaròs

La Vall d'Uixó

Alcalà de Xivert

Onda

Vall d'Alba

Anticiclón

«Y a partir del jueves de la semana que viene volverá el anticiclón y parece que ya nos va a acompañar hasta los primeros días de las navidades», resalta Olcina.