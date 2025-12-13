La Diputación exigirá al Gobierno más inversiones para 2026: "Castellón no puede ser la gran olvidada"

La Diputación Provincial de Castellón exigirá al Gobierno de España unos Presupuestos Generales para 2026 que contemplen las inversiones necesarias para que la provincia de Castellón pueda progresar, a través de una moción que llevará al pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre, que se celebrará el martes 16.

«La Diputación ha aprobado en tiempo y forma el presupuesto para 2026. Los castellonenses también merecen un Gobierno de España que gobierne, que rinda cuentas y que cumpla la ley. Necesitamos una política comprometida con nuestra tierra, que escuche nuestras demandas y ponga en marcha los proyectos necesarios para que nuestra provincia avance. No podemos seguir pagando el precio de la inacción del Gobierno de España», ha resaltado hoy la presidenta de la institución provincial de Castellón, Marta Barrachina. «El Gobierno debe atender las demandas reales de nuestro territorio, porque Castellón no puede seguir siendo la gran olvidada», ha dicho, y recuerda que el Estado «debe más de 200 millones de € a nuestros municipios».

Falta de compromiso

En este sentido, la dirigente castellonense ha lamentado la falta de compromiso y la incapacidad del ejecutivo central de presentar los Presupuestos Generales del Estado por tercer año consecutivo, incumpliendo así una obligación constitucional: «Este incumplimiento no solo refleja una falta de seriedad en la gestión pública, sino que supone un perjuicio directo para la provincia de Castellón y las personas que vivimos en ella».

Tal y como ha señalado la máxima representante de la institución provincial, «no aprobar unos presupuestos para 2026 supone que muchos proyectos necesarios para nuestra tierra no se podrán realizar por no contar con partidas que respalden las inversiones».

Ayuda para la economía

Así, la presidenta expresa «la necesidad de ayudar al sector cerámico, la agricultura, la ganadería y la pesca, porque no solo son un motor económico de nuestra tierra, sino también una parte esencial de nuestra identidad y necesitan ayudas reales». «Todas las administraciones debemos trabajar en la misma dirección para impulsar ayudas que realmente contribuyan a aliviar las consecuencias de la crisis», añade. Del mismo modo, Barrachina lamenta que la falta de presupuestos afectará también al transporte. Además, quedan en el aire actuaciones imprescindibles para la provincia como las inversiones necesarias para la prevención de inundaciones, la regeneración del litoral castellonense o las actuaciones estatales de prevención de inundaciones.

Infraestructuras clave

Por otro lado, según indicaron desde la Diputación, quedan prorrogadas actuaciones «clave» para conectar la provincia. Dentro de estas también se incluyen los accesos de la autopista AP-7 en municipios como Benicàssim, Vila-real o Vinaròs. También es más que demandada la prolongación de la autovía A-7 hacia el norte, «clave para la vertebración provincial de norte a sur por el interior». Además, quedan pendientes actuaciones en diversas carreteras para reforzar la seguridad vial tanto de los peatones como del tráfico, así como mejoras en diversos cuarteles de la provincia, entre otros proyectos fundamentales para el desarrollo de Castellón.