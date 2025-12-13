Un gigante de la panadería pone sus ojos en Castellón para abrir su primera sede

Castellón continúa despertando el interés de los grandes grupos empresariales. Y en esta ocasión quien quiere aterrizar en la provincia es uno de los gigantes del sector de la panadería. La compañía navarra Monbake, especializada en la fabricación de masas congeladas, ha lanzado una oferta para comprar la antigua nave de Pescaplana en Burriana y abrir la que sería su primera sede en la provincia.

Monbake ofrece 1,1 millones de euros por las instalaciones que hasta hace muy poco tiempo ocupó Pescaplana, una empresa con sede en Burriana y dedicada a los alimentos congelados, que se declaró en concurso de acreedores a principios de ese mismo año. El administrador concursal ha solicitado autorización al juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón para la venta a este grupo navarro de la nave que está ubicada en el parque empresarial Carabona de esta localidad de la Plana Baixa, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE). Si en los próximos días no hay una oferta mejor por parte de otra compañía, el juzgado adjudicará la venta a este gigante de la panadería.

El grupo navarro que quiere desembarcar en Castellón, y cuyo propietario es el fondo de capital riesgo CVC Capital Partners, es una de las mayores compañías de masas congeladas de España. Fabrica, distribuye y comercializa productos de panadería, bollería y pastelería tanto en territorio nacional como internacional, con presencia en más de 30 países, según aparece en la página web de la compañía. Monbake cuenta con más de 2.000 trabajadores y dispone de once plantas de producción repartidas por todo el territorio nacional , además de 29 delegaciones y más de 100 distribuidores. La red de distribución carga 100 tráileres diarios, que reparten dos millones de cajas de pan, bollería y pastelería congelada. Monbake sirve diariamente a más de 35.000 clientes.

Negociación avanzada

Aunque no ha trascendido si la intención de Monbake es convertir la antigua nave de Pescaplana en una fábrica de pan y bollería de masas congeladas o en un centro logístico, fuentes de toda solvencia aseguran que la operación de compraventa se encuentra en una fase muy avanzada. El interés del grupo navarro por la nave de Pescaplana es máximo y, además del buen estado en el que se encuentran las instalaciones, otro factor clave es la ubicación geográfica, en una zona muy bien comunica y a muy pocos kilómetros tanto de la autopista AP-7 como de la A-7.

La decisión de Monbake de abrir sede en Castellón se une a la de otras multinacionales, que también han apostado por la provincia. Uno de las últimas en hacerlo es Ontime, grupo especializado en mensajería y paquetería, que ocupa la antigua nave de Marie Claire en Borriol, con más de 12.000 metros cuadrados y ubicada junto a la CV-10. El macrocentro logístico de Amazon en Onda, inaugurado en verano del 2022; la distribuidora de medicamentos Cofares en esta misma localidad; la planta de Stadler en la Vall d’Uixó o el centro de distribución de la firma de electrodomésticos Svan en Almenara son algunos ejemplos recientes.