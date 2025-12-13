Por qué el interior de Castellón es un desierto demográfico

El interior de la provincia de Castellón se enfrenta a una crisis demográfica profunda y persistente. Las muertes superan ampliamente a los nacimientos en toda la provincia, pero es en las comarcas del interior donde la brecha se agranda hasta niveles críticos, poniendo en riesgo la supervivencia de decenas de municipios.

Los datos del Institut Valencià d’Estadística confirman que el crecimiento natural ya es negativo incluso en las zonas costeras de la Plana, con un saldo de -1,3 por mil. Sin embargo, la situación empeora drásticamente tierra adentro. Els Ports registra un -8,4 por cada mil habitantes, l’Alt Maestrat cae hasta el -10,5, y el Alto Mijares alcanza un alarmante -13 por mil, la peor cifra de la provincia. Estas dos últimas comarcas se sitúan entre las más castigadas de toda la Comunitat Valenciana.

TASA DECRECIMIENTO VEGETATIVO / Rebeca Gracia

Más muertes y menos nacimientos: el cóctel del interior

Pese a las políticas de lucha contra la despoblación, la sangría continúa. Uno de los factores clave es el envejecimiento de la población, mucho más acusado en el interior. Las tasas de defunción más elevadas coinciden precisamente con estas comarcas.

TASA CRECIMIENTO MORTALIDAD POR COMARCAS / Rebeca Gracia

El Alto Mijares lidera el ránking provincial con 17,7 defunciones por mil habitantes, seguido de l’Alt Maestrat (16,1) y els Ports (15). Son cifras que prácticamente duplican las de la Plana, donde las tasas se sitúan entre 8 y 9 por mil.

A este escenario se suma una natalidad claramente más baja. La Plana Baixa presenta la tasa bruta de nacimientos más alta de la Comunitat Valenciana, con 7,3, mientras que el Alto Mijares, con 4,4, ocupa el último lugar autonómico. Aunque algunas comarcas del interior se acercan a los valores del litoral —como els Ports (6,6) frente a la Plana Alta (6,8)— la tendencia general sigue siendo negativa.

Castellón, la única provincia con menos nacimientos

TASA CRECIMIENTO NATALIDAD WEB / Rebeca Gracia

La provincia de Castellón fue la única de la Comunitat Valenciana en la que descendieron los nacimientos el año pasado, con una caída del 0,9% y un total de 4.168 bebés. La mortalidad también bajó ligeramente, hasta las 5.517 defunciones, pero el balance final volvió a ser negativo: -1.349 personas.

Ni siquiera los municipios de mayor tamaño escapan a esta dinámica. Entre las localidades de más de 10.000 habitantes, solo Almassora, Orpesa, Onda y Benicarló presentan crecimiento natural. En el extremo contrario, l’Alcora se sitúa como el municipio con peor saldo demográfico dentro de este grupo.

La migración, único sostén demográfico

La migración actúa como el principal motor demográfico de la provincia. Uno de cada tres nacimientos corresponde a madres extranjeras, un factor que beneficia a los municipios con mayor presencia de población inmigrante. Sin este fenómeno, Castellón perdería habitantes de forma neta.

Sin embargo, este salvavidas apenas alcanza al interior más despoblado. En el caso de la migración colombiana, la que más crece, Yasmine Vargas, presidenta de la asociación Un Solo Corazón, explica que los elevados precios de la vivienda en las grantes capitales como Madrid o Barcelona atraen a estos migrantes a Castelló, Almassora o Burriana, por ser los alojamientos más asequibles y por la conectividad de compatriotas, pero reconoce que las oportunidades de empleo hace que se vean más atraídos por la costa que por el interior.

La provincia cuenta con 15 municipios con menos de 100 habitantes y 86 que no superan los 1.000, lo que supone casi dos de cada tres localidades. Todas ellas, en su mayoría, situadas en el interior.

Una realidad que dibuja una emergencia silenciosa: pueblos que envejecen, se vacían y avanzan hacia la irrelevancia demográfica mientras el problema sigue creciendo sin una solución efectiva a la vista.