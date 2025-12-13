El precio de los alimentos sigue sin dar tregua en Castellón a las puertas de Navidad

Los precios continúan siendo un importante quebradero de cabeza para buena parte de las familias de Castellón. Todo (o casi todo) es más caro que hace un año y, para colmo, diciembre es uno de los meses donde más veces se abre la cartera. Regalos, lotería, comidas fuera de casa y alimentos se van a llevar gran parte del presupuesto de los hogares y lo van hacer en un contexto de precios por las nubes. Los alimentos, por ejemplo, siguen sin dar tregua y en la provincia cuestan un 3,4% más que el año pasado, con los huevos (30,2% más), la carne de vacuno (18%), el café (17,3%) y el chocolate (14,5%) a la cabeza.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha publicado los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre y en Castellón la inflación avanzó un 3,7% interanual, un alza de la que son responsables los alimentos y bebidas no alcohólicas, pero también la vivienda, el agua, la luz y el gas y los restaurantes y hoteles. Y dos datos más: Castellón es, junto a Madrid y Salamanca, la provincia más inflacionista del país y lidera el incremento de los precios en lo que va de este año (3,4%).

Si se acota la mirada al mes de noviembre, la inflación aumentó en Castellón un 0,3% y, aunque el alza está lejos del 3,7% que subió el coste de la vida, por ejemplo, en marzo del 2022, la realidad es que los precios siguen cuesta arriba y complican el día a día de miles de familias de la provincia.

¿Y qué artículos subieron más de precio en el último mes? El ránking lo lideran el vestido y el calzado, cuyos precios se incrementaron un 6,4% durante el undécimo mes del año. Le siguen el transporte (+o,9), los muebles (+0,2%) y los alimentos (+0,1%). En cambio, las comunicaciones, el ocio y la cultura y los restaurantes bajaron sus precios.

En la Comunitat Valenciana, el IPC se situó en el 3,4% en tasa interanual (el porcentaje más bajo desde agosto), mientras que en el conjunto de España el incremento fue algo menor, del 3%.

Pensiones al alza

Pero más allá de que la inflación en España se sitúe en el 3%, el dato el IPC definitivo del mes de noviembre determina que las pensiones públicas subirán un 2,7% el próximo año. Un porcentaje que se calcula teniendo en cuenta la inflación promedio de los 12 meses anteriores al cambio de año, es decir, entre diciembre del 2024 y noviembre de este año.

El incremento del 2,7%, adelantado hace tan solo unas semanas por el Gobierno, beneficiará en Castellón a algo más de 125.000 personas que, de media, ingresarán unos 35 euros más al mes. Así, un pensionista que en estos momentos perciba una pensión de 1.511 al mes pasará a recibir en 2026 una paga de 1.552 euros mensuales, lo que supone un incremento anual de 571 euros.