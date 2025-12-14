La Diputación de Castellón pone a punto 1.200 kilómetros de caminos rurales

La Diputación de Castellón ha actuado en la mejora y acondicionamiento de más de 1.200 kilómetros de caminos rurales de más de 120 municipios de la provincia. Así, la institución provincial destina 1.345.000 euros de manera anual para reparar caminos y pistas dañadas, reforzar las conexiones y seguir vertebrando la provincia. “Esta línea presupuestaria responde a las demandas de los municipios que nos piden para actuar en la mejora de pistas y caminos rurales y dotar de unas infraestructuras dignas al conjunto del territorio”, ha expresado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

Los datos recogidos desde enero 2024 hasta mediados del presente ejercicio reflejan la importancia de esta partida presupuestaria “con la que actuamos de manera ágil y eficaz y mostramos nuestro máximo respaldo al medio rural y al sector agrícola y ganadero”, ha incidido la dirigente provincial.

La presidenta de la Diputación ha continuado expresando que la inversión destinada a la mejora de caminos rurales y pistas “es fundamental y por ello seguiremos dando respuesta a cada una de las peticiones que nos hagan llegar los municipios, porque invertir en estas mejoras es sinónimo de bienestar, desarrollo y oportunidades en el conjunto de nuestro territorio”.

Desbroces, regularización y mejora de firmes

A las actuaciones de mejora y acondicionamiento de caminos rurales se suman las actuaciones que se realizan de manera anual de forma urgente y entre las que se pueden incluir desbroces de márgenes, regularización de caminos y mejora de firmes. El diputado del Consorcio Provincial de Bomberos y de Caminos Rurales, David Vicente, ha destacado que “desde la institución provincial damos respuesta rápida a la hora de reparar daños que se puedan ocasionar en pistas y caminos rurales en épocas, por ejemplo, de lluvias torrenciales”. Y para dar respuesta de una manera diligente, “disponemos de la Unidad de Maquinaria y Logística que actúa en todas las comarcas de la geografía provincial cuando se requiere, atendiendo tanto caminos agrícolas, como vías de comunicación para conectar viviendas”, ha explicado David Vicente.

Desde la Diputación de Castellón seguirán actuando en la mejora de pistas y caminos rurales “para continuar reforzando la seguridad de los vecinos y vecinas de la provincia, mejorar las comunicaciones y fomentar además el desarrollo económico”, ha añadido el diputado provincial.