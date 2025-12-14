El empleo ‘navideño’ en Castellón aspira a otro año récord con 6.000 contratos extra

A todo tren. Las empresas de Castellón del comercio, la logística, el transporte, el turismo y la hostelería han ampliado sus plantillas para el pico extra de trabajo de la Navidad. En la provincia se superarán los 6.000 contratos temporales nuevos, un 10% más que el año anterior, según manifiesta el presidente del Club de Recursos Humanos de Castellón, José Luis Fulleda, quien concreta que muchos fichajes se iniciaron con el Black Friday y concluirán con las rebajas, en enero, con refuerzo hasta mitad o finales.

Desde mediados de noviembre ya hay personal extra en muchos equipos, si bien la tónica tradicional aún presente en otras compañías es el inicio el 15 de diciembre. «Las categorías más demandadas son repartidores, carretilleros, operarios de almacén, conductores, call center, atención al cliente, atención en punto de venta, promotores, demostradores, camareros o ayudantes de cocina», cita la delegada de Adecco en Castellón, Pilar Trilles.

El consultor de selección de personal de Grupo Noa’s, Carlos Salas, explica que la campaña navideña con comercio y hostelería es positiva, y además se está generando empleo en la campaña citrícola -al 95% de rendimiento- y en la industria. «Una tendencia nueva que nos ha sorprendido es que empresas con productos vinculados a la Navidad han planificado mucho antes ese trabajo y adelantado contratos en meses previos. Muchos se iniciaron a finales de septiembre o inicios de octubre y están terminando.

Como en el envasado en el sector cárnico o la elaboración de lotes y cestas navideñas, que tienen que estar listos ya, antes de Navidad», detalla. Asimismo, detectan «una antelación en la necesidad de camareros y auxiliares de cocina extra para eventos no solo de fin de semana, sino entre semana, por el adelanto de comidas y cenas de empresa ya a mitad de noviembre. Con todo, nos sigue llegando demanda de profesionales para apoyos de última hora».

Uno de los periodos punta del año

En tan solo dos meses, en noviembre y diciembre, se da un importante volumen de empleo en Castellón, solo comparable al de verano. En ese par de meses en el 2024 se generaron 31.000 contratos, con lo que se prevé este año rebasar la cifra, con al menos 6.000 más: 37.000. Fulleda recalca que «la creación de empleo en Castellón en estas fechas se concentra en el sector servicios por su relación con el consumo privado y su crecimiento continuado. ¿Por qué se prevé más en este 2025? Influye la progresiva desestacionalización de la actividad turística; el alza de ventas on line por una parte, pero también de los envíos y paquetería; y la repercusión en la provincia de los avances en la recuperación del empleo en el Estado».

El sueldo promedio de un empleo ‘navideño’ este año es de unos 1.368 € al mes, 342 por semana, o 9,77/ hora, según la plataforma Jooble.

En industria, José Luis Fulleda opina que «la creación de empleo es más estructural que estacionaria, y está siendo progresiva durante todo el año por el dinamismo de la demanda nacional e internacional, cierto ajuste a la baja del precio de las materias primas e indirectamente por el incremento del consumo en ciertos sectores».

Sobre el empleo que más crece ahora, Fulleda reflexionó que es «precario y de salarios bajos» y por ello instó a «adoptar más medidas estructurales que rompan esa estructura y les dote de calidad y estabilidad. Una mayor duración del contrato, disminución de las horas extras no programadas y unos salarios adecuados serán buenos síntomas para el cambio».

Así es el candidato/a: este es su perfil

¿Quién busca trabajo en Navidad? Pues el perfil único de estudiantes ha variado. Desde mujeres con hijos que buscan sacar un ingreso extra en semanas con jornadas festivas, sacrificadas, pero bien pagadas, a, sobre todo, extranjeros. Desde Grupo Noa’s, Salas indica que «el 70% de los demandantes de empleo para la campaña navideña son personas de otros países recién llegadas a Castellón, que acaban de obtener el permiso de trabajo». El peso de los estudiantes es más residual e influyen los cambios en la planificación de las prácticas, «que antes se concentraban en verano y ahora también incluyen Navidades», y no se postulan tanto como candidatos.

El apunte: 72 inscritos para 10 vacantes En la búsqueda en portales públicos como Labora apenas se encuentran ofertas propias de la campaña de Navidad. Pero sí en las ETT o consultoras on line, como Infojobs, si bien la cifra de inscritos no es muy elevada como para los empleos indefinidos, con cientos de candidatos.

apenas se encuentran propias de la campaña de Navidad. Pero sí en las ETT o consultoras on line, como Infojobs, si bien la cifra de inscritos no es muy elevada como para los empleos indefinidos, con cientos de candidatos. Como ejemplo, el de promotor de ventas de productos de tecnología y ocio en Castelló, con 17 inscritos para dos vacantes, con «del 15 de diciembre hasta el 5 de enero», trabajando jornada completa de 12.30 a 21.30 h. con una hora para comer, a 9,67 euros brutos/hora: «Si estás buscando empleo para esta época del año y tienes disponibilidad completa, te esperamos». O en Vinaròs, para un puesto similar de venta de cestas de Navidad, con 72 aspirantes para optar a 10 puestos.

Todojuguete duplica su equipo para la mejor campaña del año

El sector juguetero es uno de los que refuerzan personal en Navidad. Todojuguete duplica la plantilla con empleados extra, que se suman a los fijos discontinuos. Crece el trabajo y se alarga el horario de atención (de 9.30 a 21.00 h.). Suelen ser contratos de 40 horas para un mes, del 9 de diciembre al 6 de enero.

Irene Cifuentes (29 años, de Burriana)

«En Todojuguete es el segundo año que trabajo para la campaña de Navidad. El resto del año cuido de mi hija de dos años y a la vez trabajo de vez en cuando de monitora. Como experiencia laboral en esta época, también he estado empleada otros años en un almacén de naranjas y de monitora con niños en animación infantil. Y acerca de si merece la pena también a nivel económico trabajar en estas fechas de Navidades, pienso que sí. En referencia a la experiencia laboral en este establecimiento, tengo que destacar que me encanta repartir magia a los más pequeños y verlos con ilusión cada vez que entran y salen de la tienda».

Marta Capitán (22 años, de Castelló)

«Tengo vinculación ya desde hace unos ejercicios. De hecho, esta es ya la tercera campaña de Navidad que trabajo en esta tienda de Todojuguete. El resto del año lo que hago es centrarme más en estudiar para los exámenes, pues quiero opositar para entrar en la Policía Nacional. Sobre el hecho de estar empleada en esta época del año con más festividades, pienso que sí, que económicamente merece la pena. Y además es un trabajo muy satisfactorio, puesto que es muy emotivo comprobar la ilusión de los niños cuando vienen a ver los juguetes y les entregamos las cartas para escribir sus deseos de regalos a Papá Noel y los Reyes».

Olga Martín (50 años, del Grau de Castelló)

«Pues este 2025 tengo que decir que es el primer año que trabajo en Todojuguete, en Castellón, para reforzar lo que son las tareas de la campaña de Navidad, y creo que merece la pena, en lo económico, y también me gusta porque siento que reparto ilusión entre los niños que vienen a la tienda. En ocasiones anteriores, he estado empleada otras veces para Navidades, por ejemplo, en un puesto dedicado al control de mercancías y camiones en el puerto. Además, tengo amplia experiencia laboral en otro sector, pues estuve trabajando durante 21 años en una fábrica de cartón. El resto de meses asisto a cursos para buscar trabajo».