Los incendios en viviendas aumentan en Castellón y ya superan las cifras del año pasado

El rescate de una mujer en Castelló hace apenas unas semanas ha vuelto a poner sobre la mesa el grave riesgo que suponen los incendios en viviendas. La víctima, semiinconsciente y tendida en el suelo de su piso, fue salvada in extremis por tres agentes de Policía que se jugaron la vida para sacarla de un inmueble del que salía una densa humareda negra. Su valentía evitó una tragedia, pero el suceso evidencia que este tipo de emergencias son cada vez más frecuentes.

Ya se superan cifras del año pasado

Solo el año pasado se registraron 235 incendios en viviendas en la demarcación del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. Una cifra que ya ha sido superada este año: hasta el 30 de noviembre los efectivos han intervenido en 247 siniestros, lo que marca una tendencia al alza.

Temporada alta

La estadística refleja además que los meses fríos concentran el mayor número de emergencias. En 2023 destacaron enero (33 casos), febrero (24) y diciembre (24); mientras que el año anterior fueron especialmente problemáticos diciembre (37), enero (31) y febrero (28). El uso intensivo de calefacciones, estufas o chimeneas, unido a hábitos cotidianos peligrosos, incrementa el riesgo.

Diez consejos clave para evitar un incendio en casa

Ante este escenario, el Consorcio Provincial de Bomberos recuerda una serie de pautas imprescindibles para reducir al mínimo los riesgos:

No sobrecargar enchufes y regletas. Mantener limpios los filtros de las campanas extractoras. Realizar mantenimiento anual de chimeneas. Revisar cada año calderas y sistemas de calefacción. Alejar velas de materiales combustibles. No fumar en sofás o habitaciones y apagar siempre los cigarrillos. Mantener estufas lejos de cortinas y no cubrirlas con ropa. Extremar la precaución con luces y elementos de iluminación navideña, usando solo productos homologados. En caso de incendio, si no es seguro intervenir, cerrar la puerta de la habitación afectada, salir de la vivienda con las llaves y llamar al 112. Facilitar las llaves a los bomberos a su llegada para agilizar el acceso.

Además, los profesionales insisten en la importancia de instalar detectores de humo y monóxido de carbono, dispositivos que avisarían desde el inicio y pueden salvar vidas. “Estas Navidades pueden ser un buen regalo”, recuerdan.

El seguro del hogar, un respaldo que aún falta en muchos inmuebles

La patronal del seguro, Unespa, señala que contar con una póliza resulta crucial para afrontar las consecuencias económicas de un siniestro. Sin embargo, tres de cada diez inmuebles carece de seguro del hogar. En la provincia de Castellón, el porcentaje de viviendas aseguradas se sitúa en el 69,5% a cierre de 2024, según la memoria social del sector.