Mapa interactivo: Sigue en directo la evolución de las tormentas en Castellón

El episodio de lluvias intensas que afecta a la Comunitat Valenciana tendrá durante esta tarde-noche de domingo y la madrugada del lunes su momento de mayor intensidad.

Así lo ha comunicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tras analizar los últimos datos de los que posee. La Aemet advierte de que "el desarrollo de tormentas en tierra esta tarde-noche y durante la próxima madrugada" generará, en principio, "el momento de más adversidad del temporal.

Sobre todo, alertan de la intensidad “en las zonas de aviso del litoral de Valencia", donde está activada la alerta roja desde las 12.00 horas. En Castellón, la alerta este domingo es amarilla y pasará a naranja a partir de las 00.00 horas. El nivel de alerta se mantendrá hasta las 18.00 horas del lunes.

Evolución de las tormentas

Desde esta página se puede seguir en directo la evolución de las tormentas y las zonas de mayor actividad minuto a minuto En la provincia de Castellón las precipitaciones están siendo destacadas en puntos como Burriana, Nules, les Alqueries, Betxí, Castelló de la Plana, Almenara, Moncofa o Eslida. En zonas, la parte que puede verse más afectada por la borrasca Emilia es el litoral sur.

Las células tormentosas situadas sobre el mar las que más preocupan a los meteorólogos en caso de que penetren en tierra. Según las previsiones, esta situación podría producirse a lo largo de las próximas horas.