Uno de cada cuatro menores de 16 años está en riesgo de pobreza en Castellón

Aunque es posible que no salte a la vista, las estadísticas muestran una situación más que complicada para muchos menores de 16 años de la provincia de Castellón. Un gran número de ellos forman parte de familias con dificultades para llegar a final de mes o, directamente, hogares que afrontan situaciones de pobreza.

Como muestran los datos del Institut Valencià d’Estadística (IVE), uno de cada cuatro jóvenes castellonenses vive en riesgo de pobreza. Según los Indicadores de Pobreza y Condiciones de Vida a Nivel Subregional, elaborados con registros a cierre de 2024, el 27,2% de las personas por debajo de los 16 años se encontraban en riesgo de pobreza.

Tendencia al alza

Los datos señalan que es un problema que se ha agravado en los últimos años, después de mejorar en 2022 y 2023. En comparación con el año anterior, el incremento fue del 3,9% cuando, al final de 2023, la tasa de jóvenes menores de 16 años en esta situación era del 23,3%.

Por su parte, en 2022, el número todavía era menor al encontrarse en el 21%. Así, los niños y adolescentes que se enfrentan a la pobreza vuelven a cifras de 2020 y 2021. En el primero de estos años, el porcentaje era del 27,5% y, en 2021, la tasa era la misma que en 2024.

Es llamativo que el número de jóvenes en situación de riesgo de pobreza supere casi en diez puntos la media de este registro en la provincia de Castellón. Según los datos ofrecidos por el IVE, basado en la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística para 2024, la estimación media de personas que afrontaban riesgo de sufrir carencias se situaba en 17,9%, un 9,5% menos que los jóvenes.

Sucede lo mismo si nos fijamos en las estimaciones por sexo. En el caso de los adultos, el IVE señalaba que, al cierre de 2024, el número era del 15,7% entre los hombres y, entre las mujeres, el registro aumentaba hasta el 16,8%.

Si se comparan los datos con el nivel de la Comunitat, Castellón sale bien parado. Para el colectivo de menores de 16 años, la tasa se sitúa en el 30,3%, un 3,1% más que en la provincia. Por su parte, la tasa de población en riesgo de pobreza en la región es del 20,3%.

El Baix Maestrat, a la cabeza

Si se afina un poco más en el ámbito geográfico, destaca el dato del Baix Maestrat donde el riesgo de pobreza entre los menores de 16 años se dispara hasta el 39,2%. De hecho, esta comarca es la cuarta comarca de toda la Comunitat Valenciana con mayor riesgo de pobreza.

Con un 27,1%, solo se encuentra por detrás de la Vega Baja (28,0%), la Marina Baixa (27,8%) y la Marina Alta (27,4%). Además, la tasa entre los jóvenes supera en más de 12 puntos la tasa que refleja el Alt Maestrat (27,8).