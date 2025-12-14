Los pescadores de Castellón sobre el acuerdo de la UE: «Nos condena a una muerte lenta»

Europa aprieta pero no ahoga. Después de 48 horas de negociación, los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) acordaron este sábado que la flota de arrastre del Mediterráneo podrá salir a faenar 143 días en 2026 y, además, podrá hacerlo sin tener que aplicar medidas adicionales que aseguren la sostenibilidad de los caladeros.

La decisión de Bruselas de mantener el mismo esfuerzo pesquero que este año ha supuesto un respiro para las 61 embarcaciones de arrastre de la provincia, sobre todo porque la propuesta inicial de la Comisión Europea implicaba un recorte importante, al plantear permitir faenar a la flota una media de 9,7 días al año. Esa cifra podía incrementarse, pero a cambio el sector tenía que poner en marcha más medidas de pesca sostenible de las que ya aplica.

Pero aunque la sensación general es de alivio, los pescadores de la provincia no están satisfechos del todo. «La sensación es agridulce y habría que haber peleado más», explica Luis García, secretario de la Federación de Cofradías de Pescadores de Castellón (Fedcopesca). «No nos han matado del todo, pero este acuerdo no condena a una muerte lenta», asegura.

García insiste en que esos 143 días de faena para el año que viene son solo una media y habrá embarcaciones que podrán pescar 180 jornadas y otras 90. "Tendremos que hablar con el Ministerio para que haya un reparto equitativo y lineal de los días de pesca, y que Castellón y Tarragona no salgan siempre perjudicadas», dice.

Manuel Peña, patrón mayor de la cofradía de Castelló, descarga pescado de su embarcación. / KMY ROS

Las cofradías de Castellón tienen por delante la tarea de negociar un buen reparto de días para la flota de la provincia e insisten en que siguen sin entender por qué Bruselas no concede al sector más jornadas de faena. «Todos los informes técnicos reflejan que la situación de los caladeros ha mejorado gracias a las medidas implantadas en los últimos ejercicios y, sin embargo, se nos otorga la misma cuota que este año», lamenta el secretario de Fedcopesca.

El ministro habla de éxito

El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, celebró el acuerdo que permite revertir la tendencia de reducción de días de faena e insistió en que la negociación no ha sido fácil y que el Mediterráneo ha sido sin duda el asunto más complejo de negociar. «Creo que el resultado de la negociación es un éxito evidente que quiero compartir con todos los armadores y pescadores que han hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista de su trabajo y también de la sostenibilidad de todos los stocks, a través de las medidas selectivas que fueron aplicadas el año pasado», dijo Planas, que pide a la Comisión Europea que revise el reglamento para el Mediterráneo y evite esta situación cada año.

El titular de Agricultura y Pesca insistió en que España está comprometida con una pesca sostenible que garantice la protección de los caladeros y de la biodiversidad, pero también la viabilidad del sector. Sin embargo, considera que la única manera de evitar este tipo de negociaciones, largas y complejas, con base en propuestas que a menudo son inaceptables para los países, es cambiar las normas. El reglamento actual para el Mediterráneo establece que la Comisión Europea debe utilizar como base de referencia el stock en peores condiciones para hacer su propuesta de cuotas pesqueras. Para Planas, esta lógica es «perversa».

Además, aseguró que el comisario europeo de pesca, Costas Kadis, se ha comprometido a presentar una propuesta para cambiar las normas. Cualquier modificación del reglamento tendrá que seguir los cauces legislativos habituales y ser negociada por los gobiernos y el Parlamento europeos. Sin embargo, Planas confía en que «en un futuro cercano» no sea necesario hacer esfuerzos extra.

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, calificó los términos del compromiso tomado en Bruselas como «un éxito» para la flota del Mediterráneo y «un absoluto desastre» para la del Cantábrico y del Golfo de Cádiz.