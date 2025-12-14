«Que alguien diga que no existe la violencia machista me parece gravísimo»

Son 31 años de carrera, 27 en la provincia de Castellón y ahora está al frente de la Audiencia Provincial siendo la primera mujer que ostenta este puesto. ¿Lo siente como una recompensa a su carrera?

No es una recompensa, es un reconocimiento a muchos años de trabajo y sacrificio personal. Pero no lo veo como un mérito propio:_soy una más en el camino que empezaron muchas mujeres antes que yo, y ahí no puedo evitar acordarme de aquellas mujeres que en un momento de la historia de España decidieron abrir una puerta de una universidad para estudiar Derecho. Mujeres que una vez tuvieron la carrera, tuvieron que luchar para que se les permitiera formar parte de un mundo exclusivamente masculino. Ese camino ya estaba hecho y yo lo he recorrido muchísimo más fácilmente. Es verdad que nunca había habido una presidenta mujer, para mí es un orgullo, un honor y al mismo tiempo una responsabilidad.

Pero así como otras mujeres han abierto puertas para usted, usted le está abriendo puertas a las que vienen por detrás...

Es verdad, abres una puerta a las demás, pero yo lo veo como ese camino que vamos recorriendo todas. Los hombres siempre habéis estado ahí, en toda la historia del mundo y en todos los países, siempre habéis ocupado todo. Pero a nosotras nos ha costado más, en todas las profesiones, entonces no podemos olvidarnos de quienes empezaron y de las que caminarán. Y también que sirva como ejemplo a dar el paso, que a veces a las propias mujeres nos da miedo darlo porque es más trabajo, más compromiso y más exposición personal. Que se vea como algo natural ocupar esos cargos que algunas siempre hemos querido y que por fin se nos valore en igualdad de condiciones.

Díaz habla durante un momento de la entrevista. / Toni Losas

¿Cuáles son los primeros papeles que ha cogido al llegar al cargo, sus principales prioridades?

Lo primero que he hecho, y parecerá una tontería pero para mí no lo era, fue un tema con protección de datos. Buscando documentación, me encontré que se había generado una serie de documentación con datos que no estaban anónimos, y a mí me preocupaba mucho. Para que todo el mundo sea consciente de que tenemos que hacer un trato correcto y responsable de los datos que manejábamos. Era un descuido, pero se han dado instrucciones para que todos sean conscientes y eso no ocurra. Otras medidas han sido de transparencia, que también era uno de los ejes que va a formar parte de mi trayectoria, el abrir los juzgados a la universidad, y también al estudiantes de instituto, porque creo que es donde podemos transmitir de forma muy cercana quiénes somos y lo que hacemos. Luego, ya estamos manejando refuerzos, tanto en los tribunales como en los juzgados de instancia. Estamos pidiendo ya refuerzos, algunos se nos han denegado y los vamos a volver a pedir.

¿Se los han denegado?

Lo que pedíamos era refuerzos en la Audiencia. Tenemos mucha carga de trabajo y estábamos pidiendo refuerzos. Sí que es verdad que a finales de año posiblemente el ministerio ya tiene agotada la partida para esto. Sabemos que pedir refuerzos a finales de año siempre es uno no, pero eso no quiere decir que no los podamos volver a pedir. Los vamos a volver a pedir porque en la Audiencia de Castellón tienes cuatro secciones: la primera y la segunda, que son penales, están relativamente bien, no digo que estén perfectas, ni mucho menos [...], pero las que están mal son la sección tercera y cuarta. Tienen muchísimo trabajo, estamos resolviendo una pendencia de dos años y medio la tercera y dos años la cuarta. Esto no es bueno, no lo podemos aceptar ni la ciudadanía ni nosotros [...]. El futuro es pedir ya no un refuerzo sino un cuarto magistrado para la sección cuarta, las otras secciones (primera, segunda y tercera) tienen cuatro magistrados, pero la cuarta tiene tres. Tanto por trabajo como para su operatividad, si uno se pone enfermo nos obliga a los demás a entrar. Bastante tenemos con lo nuestro como para que además tengamos que cubrir vacantes, que lo hacemos y lo tenemos que hacer, eso no es un problema, pero mejor sería que no lo tuviéramos que hacer. Además, la sección cuarta es familia y discapacidad, una materia muy sensible que necesita una respuesta muy rápida. Y si que me gustaría pedir también un refuerzo para llevar todo el tema que es contratación bancaria, porque ahí es donde tenemos la bolsa de pendencia fuerte. Hay que conseguir que algún magistrado venga y nos ayude a sacar esa pendencia.

¿Contratación bancaria es donde se genera el mayor colapso, no?

Ahora mismo sí. A ver, en la primera instancia, si vamos a los boletines estadísticos, donde a los compañeros les tienen que entrar al año 1.200 asuntos, pueden llegar a entrar 2.000 y pico, si no más. Ha habido años que han entrado más, con lo cual ya están doblando, pero es que hay un juzgado, que es el juzgado 6, que es el juzgado que lleva condiciones generales de contratación, cláusulas suelo, cláusulas abusivas... Que a 30 de septiembre de 2025 cerraba su boletín con los siguientes datos: demandas por admitir, 7.800. Lo lógico es decir que las admitan, pero es que no es tan sencillo porque en trámite, es decir, ya trabajando, tienen 8.800 demandas. Claro, esto es una barbaridad.

Ahí es donde entra esa parte de su discurso de toma de posesión sobre que una justicia de calidad no se consigue si no es en un tiempo razonable. ¿Cómo ve el hecho de que la ciudadanía pierda confianza en la justicia por lo lenta que es?

Que no olvide la gente que los jueces somos ciudadanos y que los jueces no somos algo externo, todo lo contrario. Yo también tengo casos en los juzgados de los que también soy víctima, entre comillas, de esa tardanza. La gente no se tiene que olvidar que somos muy conscientes, y por eso nos duele tanto. Si el problema es ese, que a nosotros nos duele [...]. Es que nos afecta la salud y nos genera ansiedad y nos genera tensión y nos generaa enfermedades. Lo digo de verdad, nos preocupa muchísimo porque somos responsables, porque esto es muy vocacional. [...] Entiendo que un ciudadano diga 'pero si es que no me das una respuesta', o sea, entiendo esa falta de confianza, pero tienen que seguir confiando. Tienen que seguir confiando porque al final somos muy lentos pero llegamos. Entonces, que sigan confiando y nosotros vamos a hacer todo lo posible. Lo que está en nuestras manos es trabajar, y trabajamos mucho, de verdad [...]. ¿Y qué es lo que tengo yo que hacer? Pues yo tengo que pedir, ojalá tuviera yo el dinero y pudiera disponerlo, pero no lo tengo, ni siquiera lo tiene el Consejo [General del Poder Judicial], ojalá lo tuviera el Consejo.

¿Y quién lo tiene?

El Ministerio, el dinero lo tiene el Ministerio. El que nos dice que sí o no a todo es el Ministerio [... ]. No pedimos cosas que no se puedan conceder, pedimos cosas que sabemos que tenemos la razón. El Consejo nos dice que sí, pero ¿dónde está el problema? Cuando llega el Ministerio. Yo sé que los recursos son limitados, evidentemente, pero ahí es donde tenemos los problemas, donde no se dan los refuerzos, donde no se dan las plazas que se tienen que crear. Debería haber un Paco de Estado, yo creo, en tema de justicia, como en otras áreas [...] para solventar el gran problema. Porque esto no solamente ocurre en Castellón, evidentemente, es la Comunidad Valenciana. Y son tantas y tantas provincias que tenemos estos problemas...

¿Cómo les afecta la creación de los tribunales de instancia?

La modificación que lleva a cabo esta ley es radical [...] en la manera de trabajar con los funcionarios. Yo ya no voy a tener funcionarios en mi sección, sino que voy a tener un juez de esa sección con los funcionarios del servicio común de tramitación de toda la audiencia en un servicio común [...]. Aparte, los directores de los servicios que han puesto al frente son excepcionales, los letrados que están al frente son muy buenos, así que yo confío mucho en ellos y en que lo van a hacer muy bien.

Vivimos en un momento en el que un sector de la política y la sociedad niegan que existan los delitos producto de la violencia machista. ¿Qué papel ocupa la lucha contra esta violencia en su mandato, si para usted sí existe?

Por supuesto, no lo dude. A mí me llama mucho la atención que cuestionemos esto. Yo creo que negarlo es negar la evidencia como ciudadano. Yo llevo ya 31 años y entonces como juez de instrucción tenías que enfrentar esos delitos, recuerdo una mujer que llegó quemada. Cuanto tú estás viendo eso, que alguien te diga que no existe a mí me parece gravísimo.

¿Pero qué puede hacer usted desde su posición en esa lucha?

Voy a estar siempre apoyando cualquier medida que sea de mejora de los juzgados de Violencia sobre la Mujer [...]. Se ha creado una plaza más y me parece bien. ¿Cuál es el problema que vamos a tener en Castellón? Que se reconvierte una plaza en la sección de violencia. Me parece muy bien esta nueva, pero déjame esta también porque los compañeros van a tener que repartirse el resto que queda, que también son delitos muy graves.

Muchos ciudadanos desconfían de la independencia del poder judicial, ¿qué les diría usted?

No puedo decir más que la realidad, y la realidad es que tienen que confiar porque los jueces somos independientes. Estamos sometidos solamente a una cosa, el imperio de la ley: esa es nuestra marca, nuestro sello. La independencia, la imparcialidad, la responsabilidad y el sometimiento al imperio de la ley. Que yo sea independiente no es un privilegio, me lo da la Constitución. Tienes que ser el garante de los ciudadanos frente a todos, y todos es todos. De verdad que somos un colectivo muy garante de nuestra independencia. No nos gusta que ningún compañero o que alguien nos diga qué hacer. Y de hecho no pasa.

Díaz, con un ejemplar de 'Mediterráneo'. / Toni Losas

Una de las críticas que se hace a la justicia es algo a lo que usted hizo referencia en su toma de posesión, cuando dijo que no son parte de una «élite». Quienes los critican dicen que los vínculos familiares juegan un papel que excluye al resto de personas que intentan acceder. ¿Cómo confronta esto?

Me molesta profundamente cuando se habla de los jueces como élite porque no es cierto. Cuando vemos quién está accediendo a la justicia, las nuevas promociones, el CGPJ dice que viene básicamente gente de clase media. Familias que tienen algún magistrado, alguna habrá, pero no es la mayoría [...] Mi padre sí que era secretario judicial, pero empezó como agente y auxiliar. Mi madre era ama de casa. Yo he visto estudiar a mi padre la carrera de Derecho en la UNED para sacar a sus hijas adelante, que pudiéramos estudiar y tener un futuro. Entonces que me digan a mí que soy élite, cuando he compaginado carrera y trabajo... [...] ¿Alguien que es élite se va a encerrar a estudiar cinco o siete años, doce horas diarias de estudio? Ojalá yo hubiese sido élite, sería otra cosa.

¿Cómo ha seguido el juicio al ya exfiscal general del Estado?

Con profunda tristeza. No me podía imaginar que esto pudiera pasar, que se procese a un fiscal general del Estado. A mí me deja descolocada. Yo no voy a hacer una valoración porque no me corresponde. Sí que traslado a los ciudadanos dos ideas como valoración de lo ocurrido: una es, vuelvo a insistir, que los magistrados que han realizado esta sentencia, todos, son jueces independientes e imparciales, exclusivamente sometidos a la ley. Son los mejores entre nosotros, y por eso se les elige. Desgranan perfectamente, justifican perfectamente y fundamentan el derecho perfectamente. Y luego otra cosa: nadie está por encima de la ley, da igual el cargo que ocupes. Me llama la atención que no lo hayamos aprendido porque nuestra historia judicial democrática está llena de ejemplos [...]. Hemos sentado hasta una infanta de España en un banquillo y hemos condenado al que era yerno y cuñado del Rey.

¿Es necesario el proyecto de Ley que impulsa el Gobierno y que da la instrucción a los fiscales?

A ver, el legislador tiene la competencia y es su finción. Mi valoración... yo sería partidaria de que se mantenga la instrucción a los jueces. Vuelvo a insistir en lo mismo: a nosotros [los jueces], nuestra independencia está garantizada por la Constitución. Ese es nuestro sello [...], no me canso de repetirlo pero ese es el sello. Este no es el sello del Ministerio Fiscal, en el sentido de que la propia Constitución, el nombramiento del Fiscal General del Estado se lo otorga el Gobierno. La propia Constitución, que no lo digo yo, ciudado [...]. Y luego su Estatuto Orgánico [de los fiscales] establece jerarquía, o sea, obediencia. Lo cambia todo, desde mi punto de vista [...]. Ahora, si mañana se hiciera una modificación en el Estatuto Orgánico y se garantizara esa imparcialidad, esa independencia, que ahora mismo yo creo que no está garantizada, como sí que la tenemos nosotros...