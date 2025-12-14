Última hora sobre la borrasca Emilia en Castellón

Castellón estará este domingo en alerta por lluvias y tormentas, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (GVA 112). Además, también ha establecido una alerta naranja para el lunes.

El aviso se enmarca en un nuevo episodio de inestabilidad meteorológica derivado de la llegada de la Borrasca Emilia, que puede dejar precipitaciones localmente intensas y tormentas, por lo que se recomienda precaución.

En este directo podrás seguir todas las novedades relacionadas con el temporal en Castellón.

Primeras cancelaciones en Castellón El Ayuntamiento de Borriol ha decidido suspender el Mercado de Navidad previsto para este domingo a causa de la lluvia y de la previsión meteorológica adversa que afecta a la provincia. El Ayuntamiento de Borriol ha decidido suspender el Mercado de Navidad / AB

Castellón, en alerta amarilla Castellón ha amanecido este domingo con precipitaciones generalizadas y con la alerta amarilla activada. El Centro de Coordinación de Emergencias informó durante la tarde del sábado de los planes de emergencia activados en la provincia, y afirman que durante las próximas horas el avance de la borrasca Emilia se traducirá con tormentas más intensas, de ahí que para el lunes se haya establecido la alerta naranja.