En Directo
Última hora sobre la borrasca Emilia en Castellón
Las previsiones de la AEMET pronostican jornadas de lluvias intensas en la Comunitat Valenciana
Castellón estará este domingo en alerta por lluvias y tormentas, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (GVA 112). Además, también ha establecido una alerta naranja para el lunes.
El aviso se enmarca en un nuevo episodio de inestabilidad meteorológica derivado de la llegada de la Borrasca Emilia, que puede dejar precipitaciones localmente intensas y tormentas, por lo que se recomienda precaución.
En este directo podrás seguir todas las novedades relacionadas con el temporal en Castellón.
Primeras cancelaciones en Castellón
El Ayuntamiento de Borriol ha decidido suspender el Mercado de Navidad previsto para este domingo a causa de la lluvia y de la previsión meteorológica adversa que afecta a la provincia.
Castellón, en alerta amarilla
Castellón ha amanecido este domingo con precipitaciones generalizadas y con la alerta amarilla activada. El Centro de Coordinación de Emergencias informó durante la tarde del sábado de los planes de emergencia activados en la provincia, y afirman que durante las próximas horas el avance de la borrasca Emilia se traducirá con tormentas más intensas, de ahí que para el lunes se haya establecido la alerta naranja.
Villarreal y Levante, a la espera de la suspensión oficial del partido de Liga por la borrasca 'Emilia'
El Villarreal CF viajó ayer sábado a València con la intención de jugar contra el Levante esta tarde. La jornada del sábado avanzó con la duda sobre la más que probable suspensión del partido, que capitalizó la atención de la afición grogueta. Pronto, a primera hora de la tarde, el otro derbi autonómico pendía de un hilo por las alertas meteorológicas derivadas de la llegada de la borrasca Emilia.
