Centenario MediterráneoCortan la AP-7Robo en la citaAmpliación CD CastellónColegio premiadoPaellas Benicàssim
Última hora sobre la borrasca Emilia en Castellón

Las previsiones de la AEMET pronostican jornadas de lluvias intensas en la Comunitat Valenciana

Vídeo: ¿Qué es una DANA?

Néstor Marín

Sergi Juan

Castellón estará este domingo en alerta por lluvias y tormentas, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (GVA 112). Además, también ha establecido una alerta naranja para el lunes.

El aviso se enmarca en un nuevo episodio de inestabilidad meteorológica derivado de la llegada de la Borrasca Emilia, que puede dejar precipitaciones localmente intensas y tormentas, por lo que se recomienda precaución.

En este directo podrás seguir todas las novedades relacionadas con el temporal en Castellón.

