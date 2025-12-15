Las 12 medidas que propone la Coordinadora Feminista de Castelló para combatir la epidemia de violencia machista

La Coordinadora Feminista de Castelló alza la voz ante el repunte de asesinatos machistas y reclama pasar “de las palabras a la acción” con medidas concretas frente a una violencia que, advierten, sigue siendo negada desde determinados discursos políticos. Desde el pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, siete mujeres han sido asesinadas en apenas 20 días, una cifra que para el colectivo evidencia que “la violencia machista mata” y que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. Además, como ha publicado Mediterráneo, en apenas una década, los casos activos registrados en el sistema Viogen se han multiplicado por cuatro, pasando de 703 casos en noviembre del 2015 a 2.262 casos en la provincia de Castellón.

Rechazo al discurso de la ultraderecha

La Coordinadora Feminista denuncia que los discursos de ultraderecha contribuyen a reforzar la idea de que mujeres y niñas son posesión de los hombres, lo que sitúa a los colectivos más vulnerables en escenarios de extrema violencia. “Como sociedad no podemos permitir que continúen los asesinatos machistas ni los discursos que niegan esta violencia”, subrayan.

“Estamos hartas de minutos de silencio que no sirven para nada”

El colectivo expresa su hartazgo ante las respuestas simbólicas y pone el foco en el funcionamiento del sistema judicial y la falta de protección a la infancia. “Estamos hartas de minutos de silencio que no sirven para nada, de una justicia que con una mirada machista libera asesinos o rebaja penas, y de la insuficiente protección a las criaturas”, denuncian.

También critican los pactos políticos con formaciones negacionistas de la violencia machista, tanto a nivel local como autonómico, y se preguntan quién vela realmente por los derechos de las víctimas y de sus hijas e hijos.

Las 12 propuestas que reivindican

La Coordinadora reclama al Gobierno del Estado que impulse de manera efectiva la ley contra la violencia machista y la violencia vicaria, así como un llamamiento al resto de fuerzas políticas para garantizar su aprobación parlamentaria. En el ámbito autonómico, exigen a la Generalitat Valenciana la puesta en marcha del II Pacto Valenciano contra la Violencia de Género, caducado desde 2022, lo que —a su juicio— evidencia “el poco interés del gobierno del PP-VOX en este tema”. En el ámbito local, la Coordinadora Feminista alerta de que el Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) del Ayuntamiento de Castelló permanece paralizado desde 2023. El colectivo aportó más de 190 propuestas para el IV PIO, muchas de las cuales no fueron recogidas o se vieron recortadas en el borrador presentado por el Servicio de Igualdad el pasado mes de septiembre, perdiendo —denuncian— su esencia. Crear espacios de ocio y atención para jóvenes frente a un entorno cada vez más deshumanizado. Incorporar personal especializado (psicológico, jurídico y social) en el Ayuntamiento para atender a víctimas. Ofrecer formación al personal docente y no docente en detección de violencia vicaria. Coordinar los recursos de atención a mujeres víctimas con los servicios de protección a la infancia y adolescencia. Adaptar los sistemas de valoración de riesgo a las víctimas menores de edad desde los Servicios Sociales Municipales. Crear un servicio específico en la Policía Local para detectar y facilitar la denuncia de violencia contra menores. Promover ocio educativo inclusivo para generar nuevos modelos de relación. Reabrir centros de educación y participación juvenil cerrados en la ciudad. El colectivo insiste, además, en una demanda histórica: la creación de la Casa de las Mujeres, concebida como un espacio propio, intergeneracional, accesible y dotado de recursos humanos y económicos. Una infraestructura que, denuncian, la Concejalía de Igualdad sigue dilatando.

“No vamos a permitir que se ignoren nuestros derechos”

“Nuestra ciudad merece estar gobernada por personas responsables que trabajen por el bien común”, manifiestan desde la Coordinadora, que advierte que seguirá vigilante y activa para exigir a las instituciones que protejan a las mujeres e inviertan en la lucha contra las violencias machistas.