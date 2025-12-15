La Cámara de Comercio de Castellón quiere invitar a la Casa Real a su 125 aniversario

La Cámara de Comercio de Castellón acaba el 2025 con unos beneficios de récord. Al inicio de año se había presupuestado un superávit de 400.000 euros, que finalmente ha acabado siendo del triple, con 1,26 millones de euros. El secretario general de la institución, Jesús Ramos, detalló que esto se debe a que fueron "conservadores" a la hora de calcular los ingresos, debido a la incertidumbre económica global y al temor de recortes en ayudas para la institución por los efectos de la dana en Valencia. Finalmente, ingresaron 790.000 euros más de lo esperado.

Además, en el apartado de gastos ha habido un desembolso de 68.000 euros sobre lo contemplado. Para el 2026, Ramos mencionó que también se espera un superávit, de unos 635.000 euros, aunque se prevé un aumento en el apartado de gastos.

Celebración del 125 aniversario

Un incremento que se debe, entre otras razones, al hecho de que en 2026 se celebrarán los 125 años de la creación de la Cámara de Comercio de Castellón. Su presidenta, María Dolores Guillamón, mencionó que va a ser "un año lleno de ilusión, lleno de actividades" y que en este momento se están haciendo gestiones para que la Casa Real pueda acompañar a la institución en los actos centrales. "Si tienen a bien, queremos que sean los que nos iluminen en este aniversario tan importante", remarcó.

Hace un par de años, el rey de España, Felipe VI, estuvo en Vila-real para visitar las instalaciones de Porcelanosa con motivo de su 50 aniversario. Y en 2021, presidió la asamblea de la patronal autonómica CEV, celebrada en el Paranimf de la UJI.

Proceso electoral en 2026

No es este el único momento destacado de 2026 para la Cámara. Recientemente, se han activado los preparativos para un nuevo periodo electoral, en el que se renovará el pleno de la institución. El censo electoral ya está expuesto hasta el 18 de diciembre, mientras que el periodo de alegaciones, en el caso de verse excluido del listado, acaba el 26 de diciembre.

¿Volverá a presentarse como presidenta? "En este momento, lo veo tan lejano y con tantas preocupaciones, que ni lo he pensado", dijo María Dolores Guillamón al ser preguntada al respecto. Guillamón fue reelegida en 2022, aunque su estreno como presidenta de Cámara Castellón fue en 2013.