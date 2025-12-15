Los campings alojan ya a uno de cada cinco turistas de Castellón y encaran 2026 con nuevas aperturas

El sector de los campings sigue exhibiendo músculo en Castellón, incluso en pleno invierno, y aloja ya prácticamente uno de cada cinco turistas que eligen la provincia para pasar sus vacaciones o una larga temporada.

Así lo han trasladado este lunes desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (Ashotur) de Castellón y desde el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón en el balance de la campaña promocional #CampInCastelló.

La gerente del Patronato, Virginia Ochoa, ha puesto en valor que el subsector turístico "representa el 17% de los turistas que recibe la provincia" y ha destacado que "los campings han sido siempre ejemplo en la provincia de ser el único sector sin estacionalidad", a lo que se suma un "equilibrio en la balanza entre mercado nacional e internacional", a diferencia de lo que ocurre en otro tipo de alojamientos, como los hoteles, donde impera por amplia mayoría el visitante procedente de dentro de España.

Crecimiento continuado

Ochoa ha vaticinado que los campings "van a escalar en un crecimiento continuado a corto y medio plazo", empujado por el mercado centroeuropeo, que "es el que tiene más hábito de utilizar este alojamiento". De hecho, la gerente del Patronato, ha detallado que actualmente, en pleno invierno, los campings se sitúan en plena temporada alta y destaca la demanda "del cliente nacional, pero también de países como Holanda, Dinamarca o Bélgica".

"Hay dos perfiles de cliente, el que viene en avión y alquila una autocaravana o los campistas que se desplazan con su propio vehículo y que disfrutan de estancias más largas. Normalmente, son familias y pensionistas. De hecho, hay clientes sénior que pueden estar hasta nueve meses en la provincia", ha detallado Ochoa.

Tres nuevos proyectos

De cara al futuro y en línea con el crecimiento, Yolanda González, desde Ashotur, ha confirmado que "hay por lo menos tres proyectos de campings nuevos en la provincia, tanto en costa como en interior", como pueden ser Orpesa o la Serra d'en Galcerán. La previsión de los empresarios, según la patronal, pasa por "abrir durante el 2026", siempre que los trámites administrativos lo permitan.

No obstante, para seguir impulsando al sector, Ashotur ha desarrollado entre julio y octubre la campaña #CampInCastelló, un "ejemplo de colaboración público-privada", según ha destacado Ochoa. En concreto, la iniciativa ha implicado a diez alojamientos y 12 influencers como Javier Almodóvar o Blanca del Rey, que han sumado 460.843 visualizaciones del contenido generado sobre la provincia, vendiéndola como "un territorio ideal para el turismo al aire libre" y "un abanico de experiencias, que van del Mediterráneo a la montaña".