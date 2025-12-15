David y Roberto, los dos agricultores de Castellón que reivindican el trabajo en el campo en una campaña de AVA-Asaja

Son autónomos, de Castellón y trabajan en el sector agrario. Y están orgullosos de hacerlo. Pese a que el campo se enfrenta desde hace años a retos como la falta de relevo generacional, la caída de los precios en origen y una competencia cada vez más feroz (sobre todo por la entrada de productos de terceros países en condiciones ventajosas), los autoempleados son esenciales para mantener viva la agricultura mediterránea, preservar el paisaje y generar desarrollo en las zonas rurales.

En este marco, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) se suma a la iniciativa #AutónomosAlFrente, impulsada por ASAJA Nacional, con el objetivo de visibilizar, prestigiar y reivindicar la figura del autónomo agrario valenciano. Un colectivo que "sostiene un importante pilar de la economía valenciana, innova en modelos de comercialización y lucha diariamente por que el campo continúe siendo una opción de futuro", en palabras de la organización agraria.

Para poner rostro a esta labor, AVA-Asaja ha producido dos vídeos que narran la historia de dos autónomos de Castellón: David Marín, un joven agricultor de Torreblanca, y Roberto Vicent, un veterano productor de la Vilavella. Dos trayectorias distintas, pero un mismo compromiso con la tierra.

Un joven que innova con aguacate, cítricos y alcachofa

Hace seis años, David Marín decidió buscar una alternativa a su trabajo parcial en hostelería para apostar por el campo. Hoy cultiva aguacates, alcachofas y cítricos demostrando que la agricultura puede ser una vía de emprendimiento sólida para los jóvenes.

Con esfuerzo, determinación y el asesoramiento de AVA-Asaja, David ha logrado esquivar en buena parte a los intermediarios gracias a diferentes iniciativas como la venta directa en mercados y a través de su propia página web. Un ejemplo de cómo el autoempleo agrario puede combinar tradición y digitalización, aportando valor añadido y acercando al consumidor productos de proximidad. "Hay que echarle un poquito de ingenio para tratar de llegar al cliente final. Requiere un mayor esfuerzo comercial, pero a la hora de rentabilizar el producto vale la pena”, afirma.

Su apuesta demuestra que ser autónomo agrario también significa innovar, adaptarse y construir un proyecto vital desde el territorio.

Una vida dedicada a las clemenules

En la Vilavella, Roberto Vicent representa la constancia y la experiencia del productor que ha crecido entre naranjos. En plena recolección de las clemenules, reivindica un trabajo que, como él mismo explica, “dura todo el año, porque un árbol necesita comer y beber todos los días, igual que una persona”.

Su testimonio refleja la importancia de mantener viva la citricultura valenciana, un sector estratégico para la identidad y la economía de Castellón. Y lanza un mensaje claro: el futuro del campo pasa por que nuevas generaciones se incorporen a él. “Ser autónomo es una oportunidad real para que los jóvenes se queden, para que el campo valenciano no se pierda, y para ello necesitamos ayuda de las instituciones”, asegura Roberto.

Autónomos valencianos: valor, arraigo y futuro

Las historias de David Marín y Roberto Vicent son el espejo de miles de autónomos que sostienen la agricultura valenciana. "Personas que, con esfuerzo y pasión, garantizan alimentos de calidad, preservan el patrimonio rural y mantienen poblaciones vivas en las comarcas del interior y la costa valenciana", aseguran desde AVA.

Con la campaña #AutónomosAlFrente, AVA-ASAJA quiere reforzar el reconocimiento social hacia este colectivo, subrayar la importancia de mejorar sus condiciones laborales y económicas, y reivindicar medidas que hagan viable su actividad: precios justos, reducción de costes, simplificación administrativa, impulso al relevo generacional y más apoyo a la digitalización y comercialización directa. Y al mismo tiempo, aspira a que la sociedad conozca, valore y acompañe a quienes están cada día, en silencio, al frente del campo valenciano.