Lotería de Navidad 2025: ¿realmente existen números feos? Guía para elegir el tuyo
Muchos jugadores se guían por preferencias personales o creencias, aunque el azar es idéntico para todos los números en el sorteo
Llega la hora para muchos españoles de jugar a la Lotería de Navidad y toca escoger décimo, un paso que para algunos no tiene demasiada importancia y para otros resulta fundamental. Elegir un número 'bonito' o 'feo' no garantiza más probabilidades en el sorteo, pero las supersticiones o las preferencias personales mandan en ocasiones cuando se trata de los juegos de azar.
Quienes buscan un número ‘bonito’ piensan muchas veces en combinaciones que coincidan con fechas de determinados eventos o aniversarios. Igualmente, se evitan aquellos que se consideran feos. El 7, como número de la buena suerte, es un clásico en estas cábalas, así como el 13 en el lado opuesto.
Pero un número en principio 'feo' puede convertirse a la vez en el más deseado. Una de las supersticiones más compartidas consiste en creer que la fecha de alguna desgracia puede atraer a la suerte.
Nunca ha terminado en...
Desde la perspectiva de las terminaciones, los números feos podrían identificarse con los que han sido premiados en menos ocasiones. Por ejemplo, el Gordo nunca ha terminado en 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82. Las dos últimas cifras más premiadas con el primer premio ha sido estas: 85, 57, 75, 95, 58, 40 y 90.
En los más de 200 años que se lleva celebrando el sorteo, los números finales menos premiados con el Gordo de la Lotería de Navidad han sido el 1, el 2 y el 9. Por contra, el 5, que ha tocado en 32 ocasiones, es el más premiado.
Más recahazados
Entre los números más rechazados destacan las series extremas o poco estéticas como:
- 00000
- 66666
- 90000
Aunque matemáticamente tienen exactamente las mismas opciones de ganar que cualquier otro número, son décimos que generan cierto rechazo y acaban vendiéndose los últimos. Aun así, más de una de estas combinaciones ha terminado cayendo en la pedrea a lo largo de los años.
Los números “pobres”: los que empiezan por 00
Otra categoría que muchos evitan son los números que empiezan con doble cero. Por ejemplo:
- 00048
- 00215
- 00703
A simple vista parecen “vacíos” o poco atractivos y esto provoca que se vendan peor.
El eterno rechazado: el 13 y sus derivados en la Lotería de Navidad 2025
La superstición sigue pesando y cualquier número que contenga un 13 suele quedarse al final del listado:
- 13131
- 31113
- 50113.
Aunque el 13 tiene un buen historial de premios menores, culturalmente continúa arrastrando fama de mala suerte.
Buscar números de la Lotería de Navidad
Ahora, con la posibilidad de buscar y elegir los números de la Lotería de Navidad al comprar por internet, todo es más sencillo para quienes buscan una combinación concreta o quienes simplemente quieren evitar un número 'feo'.
La elección de un número en concreto importa no sólo por la posibilidad de resultar premiado, sino también porque el sorteo de Navidad premia también las centenas y las terminaciones.
