Las luces V16 generan un alud de dudas a dos semanas de ser obligatorias

Es el tema estrella de las conversaciones sobre consumo en Castellón, inflación aparte. Las balizas V-16, los dispositivos que sustituyen a los triángulos para señalizar averías o accidentes en las carreteras, serán de uso obligatorio a partir del 1 de enero, por lo que las tiendas de Castellón ya viven una avalancha de clientes interesados en llegar a tiempo a la normativa.

Lupe Herrera, gerente de la tienda Kasmani, explicó que el verdadero auge «comenzó con el Black Friday, y en estos momentos vamos a un ritmo de una venta cada media hora». Y subiendo.

Más interrogantes que certezas

Además, los vendedores se han tenido que convertir en auténticos expertos, porque los ciudadanos muestran más interrogantes que certezas sobre esta novedad. «Nos preguntan si sirven para todos los coches, si tienen una duración infinita, por qué tienen esos precios y, sobre todo, están inquietos por si están realmente homologados».

De no estarlo, el conductor del vehículo se expone a una multa e incluso a la pérdida de cobertura del seguro. Sobre la homologación, Herrera recordó que en la página web de la DGT «hay un buscador, en el que se comprueba la marca y el modelo; si está incluida, el comprador puede estar tranquilo». La gerente de Kasmani incidió en que eso fue lo primero que hicieron a la hora de proveerse de las balizas.

Detalló más consejos: «En primer lugar, en la caja tiene que poner claramente el nombre de DGT o del sistema DGT 3.0». Otra pista es que aparezca el nombre de la compañía telefónica que proporciona la tarjeta SIM, encargada de facilitar la geolocalización en caso de incidente. «Y luego, que aparezca de forma clara cuál es el número de serie del modelo».

Compras erróneas

Lupe Herrera comentó que cada día es más habitual «recibir a gente que viene a informarse sobre si las luces que le regalaron hace un tiempo o compraron por internet están homologadas». Recordó que esa misma semana «vino un señor que tenía dudas y acabó comprobando que no estaba en el listado». Finalmente, acabó comprando dos luces que sí cumplían .

Como ya publicó Mediterráneo, Castellón cuenta con más de 400.000 vehículos, lo que da una idea de la cantidad de balizas que se deben adquirir en la provincia antes del 1 de enero.

«Las tiendas hacemos pedidos a los proveedores, pero las que nos llegan ahora ya no vienen por ruta marítima, porque no da tiempo», explicó Herrera. La logística se hace por avión, un método más rápido pero más costoso. «Los que se esperen a última hora las pueden tener más caras», advirtió.

Entre las preguntas más habituales figura el precio y la duración del producto. No es fácil encontrar modelos V-16 por menos de 35 euros, debido a la tecnología que incorporan y que permite avisar en tiempo real de la ubicación de una incidencia. Por ello, quienes busquen gangas en el comercio electrónico pueden encontrarse con dispositivos que no sirven.

Pasos a seguir

El cambio es tan importante que las dudas aparecen incluso cuando el conductor ya dispone de un modelo homologado. Lupe Herrera advirtió de que la luz «tiene que estar al alcance del conductor y con las pilas puestas», ya que la intención es activarla en los pocos segundos posteriores al incidente.

Hay más recomendaciones. Diego Bajo, monitor de la autoescuela Hoy Voy, explicó que una vez activada la luz y realizada la geolocalización, «lo que se debe hacer es coger el chaleco reflectante, que sigue siendo obligatorio, y tratar de salir del vehículo hacia una zona segura de la carretera para evitar un choque por detrás». Un aprendizaje que todos los conductores deberán asimilar.