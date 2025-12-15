Oportunidad en Castellón: se vende piso listo para entrar a vivir junto al Estadio Castalia por 130.000 euros

El mercado inmobiliario de Castelló de la Plana vuelve a dejar oportunidades interesantes para quienes buscan vivienda habitual o una inversión segura. En esta ocasión, destacan dos pisos con perfiles muy distintos pero igualmente atractivos: uno listo para entrar a vivir en la zona del Estadio Castalia, y otro amplio piso para reformar en pleno Casco Histórico, con vistas privilegiadas y un enorme potencial.

Piso cómodo, luminoso y con garaje en la zona del Estadio Castalia

Piso en zona Norte de Castellón de la Plana / Tucasa.com

Ubicado en el distrito norte de Castellón, junto al Estadio Castalia, este piso de 90 m² construidos se presenta como una opción ideal para familias o compradores que buscan comodidad y buena ubicación sin renunciar a un precio ajustado.

La vivienda se sitúa en una primera planta con ascensor y cuenta con tres dormitorios, dos baños completos y una distribución funcional pensada para el día a día. Se entrega amueblada y lista para entrar a vivir, evitando así cualquier inversión inicial adicional.

Entre sus principales características destacan el aire acondicionado frío/calor por splits, calefacción individual, armarios empotrados y una cocina independiente totalmente equipada, diseñada para ofrecer practicidad y orden. Además, incluye plaza de garaje y trastero, dos elementos muy valorados en esta zona de la ciudad.

El edificio dispone de ascensor y se encuentra rodeado de todos los servicios necesarios: hospitales, colegios, supermercados, centros médicos y transporte público, lo que garantiza una excelente calidad de vida.

Con un precio de 130.000 euros, este piso se posiciona como una de las oportunidades más interesantes del entorno del Estadio Castalia para quienes buscan un hogar funcional, bien comunicado y preparado para entrar a vivir desde el primer día.

Si quieres todos los detalles de la vivienda, puedes ver el enlace de venta de piso en Norte, Castellón de la Plana

Gran piso para reformar en el Casco Histórico: espacio, luz y vistas al Casino

Piso en Centro de Castellón de la Plana / Tucasa.com

La segunda propuesta se sitúa en pleno Centro Histórico de Castellón, una de las zonas más emblemáticas de la ciudad. Se trata de un piso de 146 m² construidos (140 m² útiles), ubicado en una primera planta con ascensor, ideal para quienes sueñan con diseñar una vivienda a medida en una localización privilegiada.

La vivienda cuenta con cuatro dormitorios, dos de ellos dobles, dos baños, cocina independiente y un amplio salón-comedor exterior con vistas directas al Casino, uno de los elementos más singulares del inmueble. Su orientación y altura le proporcionan una excelente entrada de luz natural durante todo el día.

Aunque se encuentra para reformar, conserva elementos como armarios empotrados, carpintería de madera y suelos de gres rústico, ofreciendo múltiples posibilidades de renovación y personalización. Su distribución permite crear un hogar amplio y moderno sin perder el carácter de las viviendas tradicionales del centro.

Situado a pocos minutos del Ayuntamiento, del Hospital Provincial y del Parque Ribalta, este piso combina ubicación, metros cuadrados y proyección de revalorización. Su precio de 220.000 euros lo convierte en una opción muy atractiva para familias o inversores que buscan una propiedad con gran potencial en el corazón de Castellón.

Más fotografías e información en el enlace de venta de piso en Centro, Castellón de la Plana

Dos opciones diferentes que demuestran que, en Castellón, todavía es posible encontrar viviendas con buena ubicación, metros cuadrados y potencial a precios ajustados.