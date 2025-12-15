PortCastelló crece un 6,3% en lo que va de año y supera ya los 17 millones de toneladas

PortCastelló cierra el mes de noviembre creciendo un 6,3 % en el acumulado del año.

El puerto supera ya de esta manera los 17 millones de toneladas en tráfico de mercancías.

Crecimiento sostenido del tráfico

Uno de los datos más relevantes del ejercicio es el fuerte avance del tráfico de contenedores. En el acumulado del año, PortCastelló roza ya los 100.000 TEUs, lo que supone un crecimiento del 20,7 %, consolidando al contenedor como uno de los motores del crecimiento del puerto de Castellón en 2025.

“Estos datos reflejan la estrategia de diversificación de tráficos impulsada por la Autoridad Portuaria y el posicionamiento del puerto de Castellón como una alternativa competitiva, ágil y sin congestión”, ha explicado el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez.

Además, el puerto de Castellón crece en el acumulado del año en todos los segmentos. Así, aumenta un 7,5 % en graneles líquidos, un 5,4 % en graneles sólidos y un 3,2 % en mercancía general.

Impulso del granel sólido

El puerto de Castellón no sólo crece en el acumulado del año, sino que además cierra el mes de noviembre con una fuerte aceleración del tráfico de mercancías, un 12%, donde es significativo el aumento del granel sólido, un 33,9 %, lo que refuerza el papel del puerto de Castellón como enclave estratégico para el sector cerámico.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado que “los datos confirman que PortCastelló mantiene un crecimiento sólido y equilibrado” y ha subrayado que “el comportamiento del contenedor demuestra que la estrategia que estamos desplegando está dando resultados y que el puerto de Castellón se consolida como una opción cada vez más atractiva para exportadores y operadores logísticos”.

“El cierre de 2025 nos permite mirar a 2026 con confianza, con bases sólidas, infraestructuras preparadas y una clara apuesta por seguir creciendo en tráficos, conectividad y competitividad”, ha manifestado el presidente.

Cambio de estrategia

Ha explicado que estos crecimientos se producen en el marco de un cambio de estrategia de la Autoridad Portuaria de Castellón. El nuevo acuerdo marco de la estiba, firmado recientemente en PortCastelló, sitúa al puerto entre los más competitivos del arco mediterráneo en tráfico de contenedores, con un coste muy inferior al de puertos cercanos. A ello hay que sumar la bonificación del 40 % al contenedor, lo que convierte a Castellón en un enclave especialmente atractivo para operadores y navieras.

También es clave el acuerdo aprobado en el Consejo de Administración por el que se establece la polivalencia de las terminales en la dársena norte del puerto.

“Son dos decisiones estratégicas que tendrán sus frutos en 2026 y permitirán al puerto de Castellón seguir creciendo de manera sostenible en tráfico de mercancías, generando riqueza y empleo en su entorno”.

Diversificación y mercados

Diversificación en PortCastelló

Con los datos de cierre de noviembre, los graneles líquidos representan el 49,5 % del tráfico total del puerto, seguidos de los graneles sólidos, que representan un 43,6 %, y por último la mercancía general, con un peso del 6,8 %. Las mercancías más importantes que se mueven por el puerto de Castellón son, por este orden, petróleo, feldespato, fuelóleo, gasolinas, cemento, arcillas y caolín.

Por último, Turquía, Marruecos, Guyana, Canadá, Egipto y Rumanía son los países con los que el puerto de Castellón mantiene sus principales relaciones comerciales.