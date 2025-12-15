El proyecto para prevenir inundaciones que impulsa un instituto de Castellón

Un Instituto de Educación Secundaria de la provincia de Castellón ha sido seleccionado para participar en la IX Convocatoria de Ayudas Dualiza, impulsada por CaixaBank Dualiza y la Asociación de Centros FPEmpresa.

En concreto, el centro seleccionado ha sido IES Vicent Castell i Doménech de Castelló, el cual desarrollará un sistema inteligente para prevenir inundaciones a través de esta iniciativa. Este es un centro pionero en FP dual en la provincia de Castellón.

Proyectos en toda España

En total, siete centros educativos de la Comunitat han sido seleccionados para participar en la iniciativa, que apuesta por la inteligencia artificial, la automatización y la creatividad aplicada a la FP. En toda España la convocatoria implica a 58 centros educativos, con 2.860 estudiantes y 279 docentes y 463.681 euros de ayuda para desarrollar 38 proyectos.

Diversidad temática

La diversidad temática vuelve a ser uno de los rasgos principales de la Convocatoria, con proyectos que reflejan tanto las necesidades del mercado laboral como los retos globales en sostenibilidad, salud y digitalización.

1. Inteligencia Artificial y tecnologías inmersivas

IA para detectar errores en el posicionamiento del paciente para radiografías.

Aplicaciones móviles que transforman la voz robótica de electrolaringe en una voz natural personalizada mediante IA.

Rutas ciclistas inmersivas con realidad virtual y sistemas de entrenamiento interactivos.

Herramientas digitales avanzadas para la gestión de prácticas y evaluación competencial.

Espacios 3D generados mediante Gaussian Splatting aplicados a proyectos del alumnado.

2. Salud digital, biotecnología y técnicas analíticas avanzadas

Ensayo comparativo de nanofármacos en líneas celulares de cáncer de mama.

Proyectos de microbiología avanzada y fagoterapia como alternativa a antibióticos.

Formación especializada en espectrofotometría, ELISA o Western blotting.

Aplicaciones móviles para promover el uso seguro de medicamentos y hábitos saludables.

3. Agricultura inteligente y monitorización ambiental

Redes de sensores agroclimáticos y sondas ambientales.

Monitorización mediante drones del caracol manzana y de la salinidad del Delta del Ebro.

Comparativas de cultivos ecológicos y biodinámicos y análisis nutricional de variedades locales.

Invernaderos solares móviles con vidrio fotovoltaico y sistemas domotizados.

4. Energías renovables, eficiencia y domótica

Vending alimentado por energía solar con monitorización digital.

Diseños de aislamiento sostenible mediante lana.

Mejora de la eficiencia energética de edificios a través de SATE.

Sistemas automatizados de control de inundaciones.

5. Inclusión, accesibilidad y cultura

Herramientas inclusivas para permitir a personas invidentes acceder a espectáculos de danza.

Juegos, materiales deportivos y equipamientos adaptados para personas mayores o con movilidad reducida.

Creación de documentales sobre la realidad del pueblo gitano.

Poemarios ilustrados y proyectos culturales realizados íntegramente por el alumnado.

6. Digitalización de pymes y economía creativa

Agencias simuladas de marketing digital para dar servicio a empresas locales.

Diseño y fabricación de componentes optimizados para bicicletas de competición.

Prototipos constructivos, vehículos asistenciales eléctricos y soluciones con sensores biomédicos.

En conjunto, los proyectos seleccionados abarcan un amplio espectro de familias profesionales, con especial protagonismo este año de Sanidad, Agraria, Electricidad-Electrónica, Informática y Química alineándose con sectores emergentes y con las prioridades de la nueva Ley de FP.