¿Cómo será la economía de Castellón en 2026? La Cámara de Comercio hace sus previsiones

La Cámara de Comercio de Castellón es uno de los principales detectores del pulso económico de la provincia. La presidenta de la institución, María Dolores Guillamón, hizo balance de un 2025 marcado por la "profunda inestabilidad geopolítica, con conflictos, tensiones comerciales y cambios económicos que generan incertidumbre en los mercados y afectan directamente a la actividad de nuestras empresas".

Un escenario que definió como "complejo", pero en el que la Cámara "permaneció al lado" del tejido económico castellonense para "ofrecer seguridad, recursos y acompañamiento".

Industria cerámica y mercados exteriores

Los principales baches fueron la batalla comercial emprendida por Estados Unidos, que afecta especialmente a la industria cerámica, así como las dudas de algunos de los principales mercados de exportación de la provincia, sobre todo en Europa, por sus propias incertidumbres políticas y económicas.

Pese a ello, Guillamón mostró esperanza en el 2026 que está a punto de comenzar. "Hay un horizonte lleno de ilusión y oportunidades", mencionó, ya que los indicadores macroeconómicos, "como el ritmo de creación de empresas, la actividad turística o el aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social y el empleo, apuntan a que el próximo año podría consolidarse la senda de estabilización y crecimiento que nuestra economía provincial necesita".

Retos pendientes y papel de las administraciones

Con todo, la presidenta de la Cámara consideró que las administraciones deben aliarse para superar los "retos que debemos seguir planteando con firmeza". Entre ellos citó el problema de la vivienda, el avance "en la dotación de infraestructuras estratégicas, atraer nuevas inversiones y reforzar la defensa de nuestra industria como motor de desarrollo y bienestar".

Además, envió un mensaje dirigido especialmente a la Unión Europea. "Necesitamos que esté verdaderamente unida", afirmó, en cuestiones como las normas medioambientales que afectan al azulejo. "Es imprescindible que las políticas comunitarias combinen ambición medioambiental con realismo y sensibilidad hacia la realidad productiva de las empresas", detalló.

Creación de empresas y diversificación

En lo referente a la creación de empresas, el director gerente de Cámara Castellón, Javier Valls, mencionó que a lo largo de este 2025 "se mantuvo una línea constante en el crecimiento de sociedades, aunque el ritmo de desaparición también aumentó". Por ello, expresó su deseo de que en 2026 "se mantenga el crecimiento".

Valls añadió que se realizaron 600 proyectos de creación de nuevas compañías, de las que 130 acabaron constituyéndose. La mitad de ellas están lideradas por mujeres, y el 70% son empresas individuales, frente al 30% que son sociedades. En cuanto a la tipología, "son 73 actividades de negocio diferentes", lo que, a su juicio, indica una clara diversificación.

Resultados económicos de la institución

Sobre la economía de la Cámara, este 2025 acabará con un superávit récord de 1,26 millones de euros. Para 2026 se prevé un aumento del presupuesto, debido a las celebraciones especiales con motivo del 125º aniversario de la institución, aunque también se espera cerrar el ejercicio con superávit, en este caso de 635.000 euros.