El temporal no ha dicho su última palabra... Podría recrudecerse en las próximas horas en Castellón

El temporal que afecta a la provincia de Castellón no ha dicho aún su última palabra... podría recrudecerse en las próximas horas. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta tarde y noche pueden producirse en Castellón chubascos de fuerte o muy fuerte intensidad acompañados de tormentas. No en vano, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) está intensificando la vigilancia y advierte de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos de la provincia de Castellón. La provincia está todavía en aviso amarillo por posibles precipitaciones que pueden descargar de 20 a 30 litros por metro cuadrado en una hora y de 60 a 80 en 12 horas como consecuencia de la borrasca Emilia.

Actuaciones

Los Bomberos del Consorcio han efectuado 9 intervenciones en las últimas horas como consecuencia de las precipitaciones que han superado los 110 litros por metro cuadrado en Castellón. Las precipitaciones más importantes este lunes han descargado en la zona de la Serra d'Espada donde se han recogido 42 litros en Suera o 32 en Argelita. También han afectado al norte de la provincia, por ejemplo, en Vinaròs se han recogido 26 litros en los pluviómetros de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). Este lunes los Bomberos se han desplazado a Onda a sanear una fachada y han ayudado a una ambulancia atascada por fango en un camino rural de Cervera del Maestre. Una intensa tormenta con aparato eléctrico ha sorprendido esta mañana en la Plana, pero en las últimas horas ha perdido fuerza.

Una dana

Aun así, desde Meteored han advertido que este martes las lluvias se intensificarán en gran parte de España, con precipitaciones localmente fuertes desde primeras horas en Andalucía, Madrid, Castilla y León, Galicia, Asturias y Castilla-La Mancha. A lo largo del día se desplazarán hacia el Mediterráneo y el tercio oriental, afectando con intensidad a la Comunitat Valenciana, Murcia, Cataluña y Baleares. Entre el miércoles y el jueves podría producirse una dana entre Marruecos y Argelia que dejaría precipitaciones en el este peninsular.