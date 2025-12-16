Castelló dice adiós a otro comercio veterano del centro

Algunas de las tribus urbanas de Castelló se quedarán un poco huérfanas cuando finalice este año. Heavies, góticos, rockers o moteros pierden a uno de sus referentes para escoger su vestuario que, tras veinticinco años en el centro de la ciudad, baja la persiana el último día de este 2025. con motivo de la jubilación de su propietaria.

Adiós a otro veterano negocio del centro de Castelló / Kmy Ros

Su mítico indio, la estatua que durante este cuarto de siglo ha dado la bienvenida al negocio, dejará de formar parte del paisaje castellonense con el cierre de Indian, la tienda ubicada en la calle Colón, en la esquina con Ausiàs March.

La tienda, ubicada en la calle Colón, lleva 25 años ofreciendo servicio a sus clientes. / Kmy Ros

La historia de esta tienda arranca allá por el año 2000 cuando su propietaria, Teresa Delcampo decidió abandonar su puesto como directora comercial de una azulejera para apostar por un negocio de ropa especializada.

Ropa para moteros

“Faltaba un lugar donde comprar ropa relacionada con las motos o camisetas de grupos de rock”, explica Teresa que añade que “siempre he estado innovando. He ido muchas veces al London Edge (una muestra de moda alternativa) y he traído ropa gótica y heavy que no se podía encontrar en Castelló”.

El establecimiento se encuentra en liquidación total, ante su cierre el 31 de diciembre. / Kmy Ros

En estas dos décadas y media, Teresa asegura que “los clientes me han hecho las cosas muy fáciles. Muchos de ellos se han convertido en amigos, por lo que estoy muy contenta y agradecida. He conocido a rockers, góticos o heavies que han sido habituales durante años. Vienen solos a por ropa que es difícil de encontrar y en otras ciudades, como València, cada vez hay menos tiendas con estos productos”.

Su mayor pena, ante este cierre, es que “nadie tome el relevo”, aunque también reconoce que “necesito un descanso”.

Local 'country'

Su actual ubicación reemplazó, hace cuatro años, al local de Colón, 28 donde Indian estuvo más de veinte años. “Era un sitio muy entrañable, todo de madera y con un ambiente muy country. Pero este sitio actual es muy bueno, muy moderno, hecho de aluminio y cristal”.

Durante este tiempo, Teresa Delcampo acumula muchas anécdotas desde “un cliente que venía a comprar una chaqueta con la tarjeta de la Seguridad Social y me aseguraba que le valía en todos sitios” hasta “gente que quería que le hicieras de psicóloga y me contaba sus problemas y sus preocupaciones”.

El negocio ofrece todo tipo de vestuario para 'rockers', 'heavies' o góticos. / Kmy Ros

Ahora, para poner el punto y final, la tienda ofrece “descuentos de hasta el 70%. Pueden invertir el dinero de Navidad en comprarse un outfit completo”. Una última visita antes de que la trayectoria de Indian concluya una aventura de un cuarto de siglo.

Con el cierre de este negocio clásico, “el centro estará un poco más apagado. Necesita un pequeño empuje para que más autónomos se atrevan a abrir locales. Esta zona debería tener más luz y más tiendas abiertas. Es complicado competir con los centros comerciales y todo lo que ofrecen, pero no se debería perder la cercanía del negocio local”, concluye Teresa Delcampo.