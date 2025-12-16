Los agricultores de Castellón, contra el acuerdo con Mercosur: perjudica a la naranja y al sector porcino

Si no hay novedad de última hora, la Unión Europea (UE) y los países de Mercosur ( Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) firmarán este sábado un pacto comercial que, a juicio de la Unió Llauradora i Ramadera, en nada beneficia a la agricultura de Castellón. Es más, supondrá un ataque directo a la citricultura valenciana, ya que las naranjas y mandarinas no están consideradas como producto sensible frente a las importaciones de países terceros.

Así lo ha denunciado la Unió Llauradora y Ramadera, que denuncia que en el inminente acuerdo no se contempla en ningún momento el establecimiento de cláusulas espejo de reciprocidad. Es más, la organización agraria avanza que en caso de que finalmente salga adelante, reclamará compensaciones a través de un fondo de crisis para aquellos agricultores, ganaderos y productos que resulten más afectados.

La Unió explica que el reglamento aprobado este martes por el Parlamento Europeo, con la aprobación de una cláusula de salvaguarda en el acuerdo UE-Mercosur para evitar que las importaciones desde la región dañen el sector agrícola europeo, es “papel mojado” para los cítricos, al no estar considerados como producto sensible pese a las reiteradas demandas de esta organización en los últimos años. El propio Gobierno de España reiteraba en 2021 su petición a la Comisión Europea para que se consideraran los cítricos como producto "muy sensible" frente a las importaciones de países terceros, "algo que no se ha concretado finalmente por la inoperancia y pasividad del gobierno español" encarnado en el ministro Luis Planas y de las autoridades comunitarias perjudicando al sector citrícola valenciano.

La organización que preside Carles Peris cree que el acuerdo comercial UE-Mercosur deja en una situación de vulnerabilidad al sector agrario y ganadero valenciano, especialmente en el ámbito del arroz, cítricos, carne de vacuno, aves de corral, cerdo o miel, creando una competencia desleal por la ausencia, efectivamente, de estas cláusulas espejo.

De hecho, un estudio reciente elaborado por la Unió concluye que la balanza comercial agraria entre los países de Mercosur y España es claramente deficitaria para los intereses de los productos más perjudicados por el acuerdo, pues el déficit en volumen es de más de 240.000 toneladas. El más perjudicado es el arroz con un desfase de -33.850 toneladas. Le siguen los cítricos, en fresco y zumo, con una diferencia a su favor de 58.297 Tm. "Importamos 73.887 toneladas entre fresco y zumo y solo exportamos 15.590, todas ellas de fruta fresca", explican. En esta primera fase del análisis no se ha tenido en cuenta "el desmantelamiento arancelario" y la Unió avisa que con estos volúmenes desfavorables "las consecuencias para los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana todavía serán bastante peores".

Carles Peris, secretario general de la Unió, señala que “no existe equivalencia en las normas medioambientales, climáticas, sanitarias, fitosanitarias, de bienestar animal, de seguridad alimentaria o de derechos laborales en los países del Mercosur respecto a los europeos, ni se incluye la posibilidad de suspensión de importaciones en situaciones de riesgo”.

Protesta el jueves en València

“La firma del sábado no es la entrada en vigor del acuerdo, aún tiene que ser ratificado por el Consejo y el Parlamento”, explica Peris quien prosigue en que “mientras quede esto, seguiremos trabajando para que no siga adelante y, si ha de hacerlo, que sea en las mejores condiciones. Por ello nos manifestamos entre otras cosas este jueves”, señala.

La falta de control en las importaciones es una de las reivindicaciones que han motivado la convocatoria de una manifestación-tractorada de la Unió este jueves 18 de diciembre por las calles de València. El inicio de la protesta será a las 11.00 horas en el Palau de la Generalitat Valenciana (Plaça de Manises) y la finalización ante la Delegación del Gobierno (Plaça del Temple).

El lema de la protesta es Comisión Europea, Gobierno de España y Generalitat ahogan al campo valenciano y con ella la organización pretende denunciar la inacción conjunta de las tres Administraciones sin excepción, por acción u omisión, al no adoptar las medidas necesarias para garantizar la viabilidad del sector agrario valenciano.