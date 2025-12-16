Avisan del déficit en el sector de los cuidados con un absentismo de récord en Castellón

Más de 200 profesionales se han congregado en la VIII Jornada de Responsabilidad Social Empresarial de la asociación empresarial de residencias de AERTE para abordar la crisis de personal en los cuidados. El encuentro, puso de manifiesto que el sector enfrenta un déficit estructural de profesionales diarios, impulsado por el absentismo récord y la escasez de perfiles, y concluyó que la solución va más allá de la mejora de las condiciones laborales, requiriendo de un enfoque sistémico.

Absentismo

En la Comunitat, el absentismo se sitúa en cada día unas 5.300 personas que no acuden a su puesto de trabajo en el sector de atención a los cuidados. El mayor volumen se concentra en Valencia, con 3.000 ausencias diarias, seguida de Alicante, con unas 1.700, y Castellón, con cerca de 600 profesionales que no acuden diariamente a su trabajo, de ellos, 230 de ayuda a domicilio y 365 en residencias.

Tensiones crecientes

La primera ponencia corrió a cargo de Valentín Bote, director de Randstad Research, quien ofreció un análisis del mercado laboral marcado por tensiones crecientes. Explicó que en la última década se han creado más de cuatro millones de empleos en España, de los cuales 2,5 millones han sido ocupados por personas de nacionalidad extranjera, y que el 76% de las empresas tiene dificultades para cubrir vacantes. En el sector de los cuidados, el empleo ha crecido un 58%, pero el relevo generacional es insuficiente: uno de cada cuatro profesionales supera los 55 años y por cada 100 personas que abandonan el mercado laboral solo entrarán 73 en los próximos años, debido a la reducción de la población en edad de trabajar. Bote alertó además del impacto del absentismo, que ha pasado del 4,5% en 2015 a más del 7% en 2025 y que, en los servicios sociales, se sitúa muy por encima de la media nacional, lo que supone que cada día alrededor de 80.000 profesionales del sector no acuden a su puesto de trabajo.

Homologaciones

La primera mesa redonda, titulada “Puntos críticos en el empleo de atención a la dependencia”, abordó el absentismo, la formación, las homologaciones y el atractivo del sector. Agustín Alós (UMIVALE Activa) reclamó una gestión más proactiva del absentismo y cambios normativos que refuercen el papel de las mutuas. César Llácer (CECAP CV) defendió los certificados de profesionalidad como vía rápida para incorporar profesionales y pidió planificación plurianual. Tatiana Salcedo (Homologación Justa Ya) denunció los retrasos en la homologación de títulos extranjeros, especialmente en el ámbito sanitario, y Juanjo Tirado (CECOVA) planteó la necesidad de repensar el modelo de atención y la financiación para atraer talento cualificado.

Dificultad para atraer candidaturas

La segunda mesa, “La gestión del empleo: experiencias desde los centros y servicios”, puso voz a la realidad cotidiana de las entidades. Francisco Romero (Ballesol) aportó una visión nacional y reclamó mayor flexibilidad normativa. María Pilar Vaquer (Residencial Oasis) alertó de la dificultad para atraer candidaturas y del déficit de prestigio del sector. Paz Payá (La Terreta SCV) explicó los retos específicos del servicio de ayuda a domicilio, y Anabel del Rey (Novaedat) confirmó que la escasez de personal afecta a todas las categorías profesionales, tanto en mayores como en salud mental.

Sobre Aerte

AERTE agrupa a 182 entidades asociadas que gestionan cerca de 320 servicios —residencias, centros de día, ayuda a domicilio, viviendas con apoyos y otros recursos—, atienden a más de 25.900 personas y generan más de 15.800 empleos en la Comunitat Valenciana, consolidándose como la principal organización empresarial del sector de atención a la dependencia.