Carrefour vende su hipermercado de Vila-real a una firma de EEUU

Una de las principales cadenas de distribución comercial en España, la francesa Carrefour, acaba de cerrar una operación inmobiliaria que tiene efectos en sus activos de la provincia de Castellón. La compañía vende un total de cuatro hipermercados en España por un importe de 50 millones de euros, uno de ellos el de Vila-real. Además, se incluyen los establecimientos de Gandia (Valencia), Plasencia (Cáceres) y el situado en el centro comercial Los Patios de Málaga.

Según informó el medio de información económica Cinco Días, el comprador es la inmobiliaria estadounidense Realty Income. La compraventa se realizó de modo que Carrefour deja de ser propietaria de los inmuebles, pero seguirá operando en ellos en régimen de alquiler, lo que permitirá mantener la actividad normal en estos establecimientos durante, al menos, los próximos años.

Operaciones similares en Castellón

No es la primera vez que se lleva a cabo una operación de este tipo en la provincia. Un fondo israelí, MDSR, adquirió el Carrefour Market de la calle Mayor de Castelló, un espacio que décadas atrás albergó el recordado Simago. Aquella transacción, realizada a principios de 2024, formó parte de un proceso de venta de 22 tiendas, la mayoría pertenecientes a la multinacional francesa. También en ese caso, Carrefour dejó de ser propietaria para explotar el negocio en régimen de alquiler.

Trayectoria del hipermercado de Vila-real

En lo que respecta al Carrefour de Vila-real, en este 2025 cumple 30 años de trayectoria. El establecimiento se inauguró bajo la marca Continente y, tras la fusión con Carrefour, adoptó su denominación actual en 1999.

Actualmente, Carrefour cuenta con otros dos hipermercados en la provincia de Castellón. El más antiguo es el de la avenida del Mar de la capital de la Plana, que nació con la denominación de Pryca, mientras que en 2003 se inauguró el de Vinaròs.