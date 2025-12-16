El vicepresidente Martínez Mus apoya la campaña solidaria navideña del Consorcio Palancia Belcaire

El Vicepresidente Tercero de la Generalitat Valenciana y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado este sábado los stands de la campaña navideña del Consorci Palancia Belcaire (C3V1) en los municipios de Xilxes y La Llosa, una iniciativa que une la correcta gestión de residuos con la solidaridad.

Durante la visita, el conseller ha conocido de primera mano el funcionamiento de la campaña, que destina 7 euros a Cáritas Diocesana por cada tonelada de juguetes usados, ropa y pequeños electrodomésticos recogidos en los ecoparques del consorcio, reforzando así el compromiso ambiental y social del territorio.

Compromiso ambiental y social

Martínez Mus ha destacado que este tipo de iniciativas “demuestran que la política ambiental puede y debe tener un impacto directo en las personas”, fomentando hábitos responsables que, además, ayudan a quienes más lo necesitan. En este sentido, ha subrayado el respaldo de la Generalitat Valenciana a proyectos que “se alinean con un modelo de Comunitat Valenciana más verde, más humana y más justa”.

Las visitas también han contado con la asistencia del director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana, Jorge Blanco Coll, quien ha puesto en valor el uso de los ecoparques y ecomóviles del consorcio y ha subrayado “la gran importancia de impulsar campañas que aunan la sostenibilidad con el bienestar social”.

Impacto de la Tarjeta Verda

Por su parte, la presidenta del Consorci Palancia Belcaire y alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent, ha resaltado el alcance social de la gestión eficiente de los residuos a través de la Tarjeta Verda, un sistema de bonificaciones que premia el buen uso de los ecoparques. “En el conjunto del consorcio, 22.773 familias se benefician de estas bonificaciones”, lo que supone cerca de 400.000 euros descontados directamente en la tasa de residuos a la ciudadanía, ha señalado.

En el caso concreto de Xilxes, Climent ha detallado que “630 familias se han beneficiado en 2025 de los descuentos de la Tarjeta Verda”, con un total de 15.837,69 euros bonificados, mientras que en La Llosa “103 familias han obtenido bonificaciones por un valor de 2.411,58 euros”. Para la presidenta del C3V1, estos datos reflejan que “la concienciación ambiental tiene un retorno real y tangible para los vecinos y vecinas”.

Llamamiento a la participación ciudadana

El acto ha contado asimismo con la presencia de la gerente del Consorci Palancia Belcaire, Silvia López Romero, el alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, y el diputado provincial y alcalde de La Llosa, Joaquín José Llopis.

Minguet ha realizado un llamamiento a la ciudadanía subrayando la importancia de esta iniciativa y animándola a participar en la campaña solidaria mediante aportaciones en los ecoparques y ecomóviles hasta el próximo domingo 21. Por su parte, Llopis ha puesto en valor el papel clave de los ayuntamientos en informar y sensibilizar a la población, con el objetivo de incrementar los descuentos en las tasas de reciclaje y alcanzar mayores resultados.

Demostración práctica y objetivos

La visita institucional ha incluido una demostración práctica en el ecomóvil, donde las autoridades han podido observar el proceso de depósito y pesaje de residuos, así como el funcionamiento de la Tarjeta Verda, además de encuentros con el equipo de educación ambiental del consorcio.

Con esta campaña, el Consorcio Palancia Belcaire refuerza su apuesta por una Navidad más sostenible y solidaria, combinando educación ambiental, economía circular y apoyo a entidades sociales del territorio.