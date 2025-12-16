La equipación sanitaria de los ‘bous’ deberá contar con un desfibrilador

El nuevo reglamento de festejos taurinos tradicionales incluirá la necesidad de que la equipación sanitaria cuente con un desfibrilador externo automático (DEA) en la celebración de los festejos taurinos, según confirmaron este lunes fuentes de la Conselleria de Emergencias. La aprobación de este documento se encuentra en su fase final, con la remisión a la Abogacía de la Generalitat y posterior envío al Consell Jurídic Consultiu (CJC) para su dictamen.

Hasta ahora no era obligatorio contar con el DEA y el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana planteó como una posibilidad el contar con dicho dispositivo; no obstante la Conselleria de Sanitat optó por proponerlo como una obligación, según informaron fuentes del Colegio de Enfermería de Castellón, que explicaron que una de las ventajas sería que el desfibrilador estuviera más accesible en caso de que se produjera un incidente que requiriera contar con dicho equipo.

Más de 5.000 festejos

Además, desde la Conselleria de Emergencias consideraron acertado contar con dicha equipación, teniendo en cuenta el elevado número de personas que se concentra en los festejos taurinos populares y dado que ya se requiere en totr. Sin ir más lejos, su presencia es obligatoria en eventos deportivos e instalaciones deportivas. Solo en los 11 primeros meses del año se han celebrado 5.101 festejos de este tipo en Castellón.

Formación especializada

Comisión consultiva de festejos taurinos tradicionales presidida por el conseller Juan Carlos Valderrama. / GVA

El nuevo reglamento fue abordado en la última comisión consultiva de festejos taurinos tradicionales celebrada la pasada semana. En ella, el delegado por el Consejo de Colegios de Enfermeras y Enfermeros de la Comunitat Valenciana (CECOVA) en dicha comisión, Luis Garnes, defendió la necesidad de una formación específica para el personal sanitario que presta asistencia en los bous al carrer. Sin embargo, esta exigencia no quedará recogida finalmente en el reglamento. Desde la Conselleria de Emergencias e Interior, según el COECS, han respondido que dicha formación se considerará aconsejable, pero no obligatoria porque esto limitaría el número de profesionales disponibles para cubrir la asistencia en dichos festejos.

Novedades del reglamento

Como ya se anunció, el reglamento incluirá inspecciones técnicas periódicas para los cadafals y gradas que se instalan en este tipo de espectáculos. También se prohibirá a participantes el uso de teléfonos móviles o aparatos de grabación audiovisual cuando impliquen un riesgo o peligro para ellas mismas o para terceros o la utilización de calzado inadecuado que dificulte el desplazamiento. .