La equipación sanitaria de los ‘bous’ deberá contar con un desfibrilador
Conselleria de Emergencias admite la propuesta de Sanitat para incorporar este equipo, ante la concentración de público en los festejos taurinos
El nuevo reglamento de festejos taurinos tradicionales incluirá la necesidad de que la equipación sanitaria cuente con un desfibrilador externo automático (DEA) en la celebración de los festejos taurinos, según confirmaron este lunes fuentes de la Conselleria de Emergencias. La aprobación de este documento se encuentra en su fase final, con la remisión a la Abogacía de la Generalitat y posterior envío al Consell Jurídic Consultiu (CJC) para su dictamen.
Hasta ahora no era obligatorio contar con el DEA y el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana planteó como una posibilidad el contar con dicho dispositivo; no obstante la Conselleria de Sanitat optó por proponerlo como una obligación, según informaron fuentes del Colegio de Enfermería de Castellón, que explicaron que una de las ventajas sería que el desfibrilador estuviera más accesible en caso de que se produjera un incidente que requiriera contar con dicho equipo.
Más de 5.000 festejos
Además, desde la Conselleria de Emergencias consideraron acertado contar con dicha equipación, teniendo en cuenta el elevado número de personas que se concentra en los festejos taurinos populares y dado que ya se requiere en totr. Sin ir más lejos, su presencia es obligatoria en eventos deportivos e instalaciones deportivas. Solo en los 11 primeros meses del año se han celebrado 5.101 festejos de este tipo en Castellón.
Formación especializada
El nuevo reglamento fue abordado en la última comisión consultiva de festejos taurinos tradicionales celebrada la pasada semana. En ella, el delegado por el Consejo de Colegios de Enfermeras y Enfermeros de la Comunitat Valenciana (CECOVA) en dicha comisión, Luis Garnes, defendió la necesidad de una formación específica para el personal sanitario que presta asistencia en los bous al carrer. Sin embargo, esta exigencia no quedará recogida finalmente en el reglamento. Desde la Conselleria de Emergencias e Interior, según el COECS, han respondido que dicha formación se considerará aconsejable, pero no obligatoria porque esto limitaría el número de profesionales disponibles para cubrir la asistencia en dichos festejos.
Novedades del reglamento
Como ya se anunció, el reglamento incluirá inspecciones técnicas periódicas para los cadafals y gradas que se instalan en este tipo de espectáculos. También se prohibirá a participantes el uso de teléfonos móviles o aparatos de grabación audiovisual cuando impliquen un riesgo o peligro para ellas mismas o para terceros o la utilización de calzado inadecuado que dificulte el desplazamiento. .
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora sobre la borrasca Emilia en Castellón
- Un gigante de la panadería pone sus ojos en Castellón para abrir su primera sede
- Mapa interactivo: Sigue en directo la evolución de las tormentas en Castellón
- Borrasca Emilia: Emergencias activa la alerta amarilla en Castellón por lluvias
- Navidad: El belén monumental más grande de la provincia ya luce en Castellón
- Cambio de tiempo en Castellón: la lluvia volverá el fin de semana a todos los rincones de la provincia
- La huelga educativa se sumará al paro de los médicos este jueves en Castellón
- Fiebre por un máster en Castellón: la universidad privada gana adeptos y la pública se estanca