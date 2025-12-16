Fuerte descenso de los divorcios y separaciones en Castellón: ¿hay más amor o menos dinero?

Las parejas se divorcian y se separan menos en Castellón este año que el año pasado, según informó ayer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe de disoluciones matrimoniales del tercer trimestre de 2025.

Menos rupturas

Así pues, entre enero y septiembre se separaron o divorciaron (no viene detallado por subcategoría ni por si la disolución fue consensuada o no consensuada) un total de 215 parejas. Se trata de un 22,1% menos de las que decidieron terminar formalmente con su relación en el mismo período en la provincia en el año anterior, cuando fueron 276.

Y eso que ya en 2024 la tendencia era a la baja, en un descenso que los expertos consultados por este diario en recientes artículos aseguran que puede tener que ver con una mayor dificultad para emanciparse tras el matrimonio debido a la situación económica de la pareja.

Proporcional

Los datos de Castellón arrojan que la provincia cumple con lo que se espera de su peso poblacional en la Comunitat Valenciana y España, puesto que está cerca de calcar la representación de habitantes que tiene: los divorcios y separaciones en Castellón son el 9,7% de los que se producen en la autonomía y el 1,1% de los que hay en el Estado.

Descenso más acusado

Eso sí, el descenso del 22,1% es mucho más pronunciado que el que se registró en el resto de la Comunitat Valenciana, ya que contando Valencia y Alicante, el descenso conjunto es del 11,2%. Son once puntos menos de los que baja el dato individual de Castellón.