Mercadona compra una empresa de envases para optimizar recursos
Los empleados de la firma Logifruit se unirán a la cadena de supermercados
Europa Press
Mercadona ha alcanzado un acuerdo para la adquisición de Logifruit, proveedor especialista en la gestión de envases reutilizables, con el objetivo de unificar todos sus procesos logísticos y seguir consolidando la eficiencia y sostenibilidad de su red de distribución.
Con este acuerdo, pendiente de la aprobación de los organismos de competencia y de las autorizaciones administrativas habituales en este tipo de operaciones, y cuyo importe no ha sido revelado, las 1.600 personas que forman parte de la plantilla de Logifruit se incorporarán al equipo de Mercadona.
Integración logística y economía circular
Así, la operación permitirá a Mercadona capturar importantes sinergias y optimizar aún más sus recursos, lo que contribuirá a fortalecer su cadena de suministro e impulsar una estrategia logística responsable y alineada con los principios de la economía circular, explicó la cadena de supermercados en un comunicado.
El director general de Logística de Mercadona, David Cid, agradeció al presidente de Logifruit, Pedro Ballester, la puesta en marcha de este proyecto, así como la colaboración conjunta mantenida durante todos estos años y la decisión de integrarlo ahora en la estructura de la compañía para seguir impulsando la eficiencia, la innovación y la sostenibilidad de los procesos logísticos.
Trayectoria de la colaboración
Por su parte, Pedro Ballester destacó que cuando iniciaron su colaboración con Mercadona en 1996, asumieron el reto de ofrecer un servicio ajustado a sus necesidades y que aportara ventajas competitivas.
"Tres décadas después, para mí es un orgullo poder afirmar que Logifruit ha superado este reto y ha alcanzado un grado de especialización y eficiencia que nunca imaginamos y que ahora, con esta integración estratégica, va a seguir consolidándose y añadiendo valor a Mercadona y a sus proveedores", subrayó.
