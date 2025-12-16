Este es el municipio de Castellón donde más veces ha tocado el Gordo

2.772 millones de euros en premios, 70 más que en la edición anterior. Es lo que se va a poner en juego el próximo día 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid con ocasión de una de las citas más esperadas del año, el sorteo del Gordo, que durante unas horas permite a millones de españoles soñar con cambiar su vida.

Algo que en 2024 consiguieron las personas que adquirieron un décimo en la administración número 6 de Logroño y los miembros de un club de baloncesto de Madrid, el Distrito Olímpico del barrio de San Blas-Canillejas. El 72.480, dotado con 400.000 euros al décimo, fue el número mágico.

El primer premio del Gordo en Castellón

En los últimos años, lo cierto es que en Castellón no hay motivo de queja. Y es que en la provincia el primer premio cayó tanto en 2022 como en 2023. ¿Se repetirá en 2025? Es una incógnita, aunque sí se puede hacer balance de las ocasiones en las que el Gordo ha recaído en la provincia.

Estos son los municipios castellonenses que han sido premiados alguna vez con el primer premio:

Castelló : en cinco ocasiones (1934, 1964, 2012, 2022 y 2023)

: en cinco ocasiones (1934, 1964, 2012, 2022 y 2023) Onda : en 2012

: en 2012 Vinaròs : en 1964

: en 1964 Alcossebre: en 2023

Ganadores del Gordo de Onda, en 2012. / Mediterráneo

Premios en 2024

El 2024, sin embargo, no fue un buen año para los compradores de lotería en Castellón. La suerte de los castellonenses quedó limitada a un par de décimos de un cuarto premio, varias series de un quinto y distintas aproximaciones o pedreas, que incluso han llegado a rozar el primero. Sin embargo, no se alcanzó ni el millón de euros.

Dos décimos del 77768, cuarto premio, se vendieron en la capital de la Plana., concretamente en el número 33 de la calle Mayor y la tienda de Hermanos Zafón, en la avenida de l'Alcora. En total, 40.000 euros.

Beatriz Zafón vendió un cuarto premio en Castelló en 2024. / Mediterráneo

El tercer quinto premio que cantaron los niños de San Ildefonso también hizo parada en Castellón: 336.000 euros en premios al haber vendido cinco series y seis décimos en Castelló, Benicàssim, Sant Mateu y Onda.

En detalle, la administración del Lotero de las Gafas, en la calle Ruiz Zorrilla de la capital, distribuyó tres series. Otras dos series y dos décimos se vendieron en l'Arbequina de Benicàssim; mientras que en la plaza Mayor número 11 de Sant Mateu se adquirieron otros tres décimos. La última participación se vendió en Onda, en el local de la plaza El Pla, número 5.