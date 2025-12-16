5 municipios de Castellón ya superan los 1.000 l/m² anuales... Y las lluvias van a continuar

Cinco observatorios de la provincia de Castellón superan ya los mil milímetros de lluvia anual, aunque las previsiones apuntan a nuevos chubascos en las próximas horas. De momento, los pluviómetros de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) en Aín, Alcudia de Veo, Suera, Alfondeguilla y la Pobla de Benifassà han rebasado los 1.000 l/m².

Más lluvias para esta semana

Sin embargo, la cantidad podría aumentar, pues, como informa la Agencia Estatal de Meteorología, una nueva borrasca va a circular por el sur de la Península y este martes, sobre todo por la tarde y el miércoles por la mañana afectará a Castellón, con precipitaciones que desde este mediodía se irán desplazando de sur a norte de la provincia. Los avisos, de momento, siguen en nivel amarillo ante posibles acumulados de 20-30 l/m² en una hora y 60-80 en 12 horas. La previsión para este martes apunta a chubascos moderados, que pueden ser fuertes y, en Castellón, persistentes. No obstante habrá que estar atento a las actualizaciones de los avisos por si hay cambios.

Más de 140 l/m²

Las precipitaciones descargaron más de 140 l/m² desde el domingo, siendo Burriana la localidad que más lluvias registró. Además el catedrático de la UJI José Quereda señala que los 80 l/m² de Castelló son el 2º registro diario más importante desde 1962.

Las precipitaciones continuaron el lunes durante la mañana en Castelló pero cesaron por la tarde. / ERIK PRADAS

El lunes, destacaron los valores de la Serra d’Espadà (con 44 l/m² en Suera) y el norte de la provincia (Vinaròs (32,8). Los bomberos del Consorcio sanearon una fachada en Onda, ayudaron a una ambulancia atascada por el fango en Cervera del Maestrat y se movilizaron al rescate de 2 personas en el interior de un vehículo atascado por agua en un paso por el barranco de Aigua Oliva en #Vinaròs.

Impacto en el sector primario

Para el campo, las lluvias han sido positivas hasta el momento y en general, ya que han servido para recargar acuíferos y embalses, ahorrar riegos y regenerar pastos, explica Carles Peris, delegado de la Unió Llauradora y fuentes de la Associació Valenciana de Agricultors AVA ASAJA. Sin embargo, la parte negativa es la paralización de la recolección de cítricos y hortalizas. Además, si llueve varios días, como se prevé, puede propiciar la aparición de hongos en hortalizas o que pueda aparecer un problema puntual de aiguat y pixat en clemenules, añade Peris.

Frío invernal y nieve el domingo El catedrático de Climatología de la UJI, José Quereda, señala que la lluvia tenderá a remitir el miércoles sin descartar alguna llovizna durante el resto de semana. No obstante, de cara al fin de semana eltiempo.es advierte de un fuerte descenso térmico con termómetros que no superarían los 10º en el interior, que podrían dejar nieve el domingo. Vistabella y Morella se quedarían ese día en 5º de máxima según Aemet.