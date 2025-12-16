El PSPV condena los amaños de Díez en Castellón: "Me produce vergüenza"

Los amaños en Castellón que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil achaca a la fontanera del PSOE Leire Díez se han colado este martes en el pleno de diciembre de la Diputación Provincial, donde se han sucedido las críticas por los casos de corrupción y de acoso sexual.

Unos hechos que han provocado la condena del portavoz socialista en la institución y del secretario general provincial, Samuel Falomir, quien ha asegurado que los hechos, recogidos hoy por la portada de Mediterráneo, "me producen vergüenza como socialista y representante de más de 2.000 afiliados".

De los que se lucran a los 'puteros'

"Si por algo se caracteriza este secretario general es por no tener pelos en la lengua", ha afirmado, sentenciando con rotundidad que "condeno quien está en lo público para aprovecharse, a quienes se están lucrando representando al partido en instituciones, a todos los puteros, a aquellos que están abusando de su poder y violentando a las mujeres".

Falomir ha añadido que "como secretario general haré todo lo que tenga que hacer, dentro y fuera, para pelear contra estas conductas". "Los socialistas nos avergonzamos, pelearemos para que no continúe y queremos que todo el mundo tenga claro que si tenemos una voluntad de estas aquí es la de preocuparse por los ciudadanos de la provincia", ha sentenciado.

Momento del pleno de diciembre de la Diputación de Castellón. / MEDITERRÁNEO

Antes, sin embargo, el caso de Díez en la provincia ha cobrado ya protagonismo en las intervenciones sobre la moción que reclamaba al Gobierno que presente un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026 y que garantice las inversiones necesarias para Castellón. Una propuesta que ha salido adelante con los votos de PP y Vox y la abstención de PSPV y Compromís.

"La mayor plaga"

La propia presidenta, Marta Barrachina, ha planteado que "hace dos años no teníamos la mayor plaga de este país, que son los casos de corrupción y falta de respeto a las mujeres", en respuesta al portavoz de Compromís, David Guardiola, que ha recordado un acuerdo que exigía entonces inversiones pendientes para la provincia, también al Consell, y que hacía mención además a la ausencia de presupuestos autonómicos.

También el diputado del PP Sergio Toledo ha señalado que "Leire Díez sí que conoció esta casa con ustedes (los socialistas) gobernando" y ha defendido que "el país está bloqueado" ante la falta de planificación económica, que "nos condena a un año más de falta de inversiones y oportunidades", por lo que urge la convocatoria electoral. Mientras, el diputado de Vox, Luciano Ferrer, ha afirmado que "la ausencia de presupuestos hace ingobernable este país y supone la asfixia de instituciones como esta Diputación".

Mientras, Falomir ha respondido que "hablan de plaga y algunos tienen un máster", a la vez que ha reprochado que "la moción nace con una finalidad estrictamente política y no con el fin de mejorar las inversiones en Castellón". "No participaremos en este ejercicio de demagogia política", ha concluido.