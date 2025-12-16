Estos son los municipios de Castellón donde más ha llovido con la borrasca Emilia

La borrasca Emilia ha dejado acumulados de lluvia en la provincia, con especial incidencia en la Plana Baixa y algunas zonas del interior, donde varios municipios han superado ampliamente los 100 litros por metro cuadrado durante el episodio.

Según los registros recogidos por AVAMET, Burriana encabeza la lista de puntos con mayor precipitación acumulada. En concreto, en el Club Náutico del Puerto de Burriana se han alcanzado los 141,6 litros por metro cuadrado, el valor más alto de la provincia. También en el término municipal de Burriana destacan los 124,2 litros en la Serratella y los 117,6 litros en el centro urbano, además de los 102,4 litros en la zona de las Alquerías de Santa Bárbara.

Dónde más ha llovido en Castellón con la borrasca Emilia (l/m²) Burriana (Club Náutico – Puerto): 141,6

Burriana (la Serratella): 124,2

Nules (l’Estany – Playa de Nules): 118,2

Burriana (centro): 117,6

les Alqueries: 112,4

Aín: 109,6

les Alqueries (Casa de la Música i Dansa): 108,8

l’Alcúdia de Veo (Benitandús): 106,6

Onda (Sitjar Bajo): 103,4

Burriana (Alquerías de Santa Bárbara): 102,4

Artana (Caseta de les Creus): 101,8

Xodos (la Vega): 100,4

Castelló de la Plana (IES Bovalar): 100,2

Fanzara: 99,4

Betxí (Muntanyeta de Sant Antoni): 98,4

Vila-real (Plaça Dos de Maig): 97,8

Otros municipios de la Plana Baixa también figuran entre los más afectados por las lluvias. En la Playa de Nules (l’Estany) se han registrado 118,2 litros, mientras que en les Alqueries se han superado los 112 litros, con valores de 112,4 litros y 108,8 litros en distintos puntos del municipio.

En el interior, destacan los registros de Aín (109,6 litros), l’Alcúdia de Veo, en Benitandús (106,6 litros), Onda (103,4 litros), Artana (101,8 litros) y Xodos (100,4 litros). También se han alcanzado cifras cercanas o superiores a los 100 litros en Castelló de la Plana (IES Bovalar, 100,2 litros).

Por debajo de ese umbral, pero igualmente significativos, figuran Fanzara (99,4 litros), Betxí (98,4 litros) y Vila-real (97,8 litros).

Los registros anuales

Cinco estaciones de medición de la provincia de Castellón han superado ya los 1.000 litros por metro cuadrado acumulados en lo que va de año, mientras las previsiones meteorológicas siguen apuntando a la llegada de nuevos episodios de lluvia en las próximas horas.

Las alertas que siguen activas en Castellón La provincia mantiene activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas. Estos avisos están previstos también para la mañana del miércoles y será durante la tarde cuando regrese, de forma momentánea, la estabilidad meteorológica. Las alertas que siguen activas en Castellón / AEMET

La tormenta sigue rondando Castellón Informa AEMET, que el frente avanza hacia el norte y las lluvias están empezando a entrar también por el sur de Castellón. Por ahora no se registran tormentas en tierra, aunque sí se están detectando rayos en el mar frente a la costa de la Plana Baixa, que podrían llegar a penetrar en tierra durante la próxima hora.

Josep Carda Problemas de inundaciones en Molí Nou (Vila-real) Para finales del próximo verano. Ese es el plazo que se maneja en el Ayuntamiento de Vila-real para poner fin o, al menos aliviar, al problema que vienen sufriendo desde hace más de 20 años los vecinos de la zona de Molí Nou cada vez que llueve de manera intensa o prolongada durante horas. Josep Carda En este enlace puedes ampliar esta información.

Carmen Tomás Cinco pueblos recogen más de 1.000 litros por metro cuadrado al año Cinco observatorios de la provincia de Castellón superan ya los mil milímetros de lluvia anual, aunque las previsiones apuntan a nuevos chubascos en las próximas horas. De momento, los pluviómetros de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) en Aín, Alcudia de Veo, Suera, Alfondeguilla y la Pobla de Benifassà han rebasado los 1.000 l/m². En este enlace puedes ampliar esta información.