Estos son los municipios de Castellón donde más ha llovido con la borrasca Emilia

Según los registros recogidos por AVAMET, Burriana encabeza la lista de puntos con mayor precipitación acumulada

Vídeo: ¿Qué es una DANA?

Néstor Marín

Sergi Juan

La borrasca Emilia ha dejado acumulados de lluvia en la provincia, con especial incidencia en la Plana Baixa y algunas zonas del interior, donde varios municipios han superado ampliamente los 100 litros por metro cuadrado durante el episodio.

Según los registros recogidos por AVAMET, Burriana encabeza la lista de puntos con mayor precipitación acumulada. En concreto, en el Club Náutico del Puerto de Burriana se han alcanzado los 141,6 litros por metro cuadrado, el valor más alto de la provincia. También en el término municipal de Burriana destacan los 124,2 litros en la Serratella y los 117,6 litros en el centro urbano, además de los 102,4 litros en la zona de las Alquerías de Santa Bárbara.

Dónde más ha llovido en Castellón con la borrasca Emilia (l/m²)

  • Burriana (Club Náutico – Puerto): 141,6
  • Burriana (la Serratella): 124,2
  • Nules (l’Estany – Playa de Nules): 118,2
  • Burriana (centro): 117,6
  • les Alqueries: 112,4
  • Aín: 109,6
  • les Alqueries (Casa de la Música i Dansa): 108,8
  • l’Alcúdia de Veo (Benitandús): 106,6
  • Onda (Sitjar Bajo): 103,4
  • Burriana (Alquerías de Santa Bárbara): 102,4
  • Artana (Caseta de les Creus): 101,8
  • Xodos (la Vega): 100,4
  • Castelló de la Plana (IES Bovalar): 100,2
  • Fanzara: 99,4
  • Betxí (Muntanyeta de Sant Antoni): 98,4
  • Vila-real (Plaça Dos de Maig): 97,8

Otros municipios de la Plana Baixa también figuran entre los más afectados por las lluvias. En la Playa de Nules (l’Estany) se han registrado 118,2 litros, mientras que en les Alqueries se han superado los 112 litros, con valores de 112,4 litros y 108,8 litros en distintos puntos del municipio.

En el interior, destacan los registros de Aín (109,6 litros), l’Alcúdia de Veo, en Benitandús (106,6 litros), Onda (103,4 litros), Artana (101,8 litros) y Xodos (100,4 litros). También se han alcanzado cifras cercanas o superiores a los 100 litros en Castelló de la Plana (IES Bovalar, 100,2 litros).

Por debajo de ese umbral, pero igualmente significativos, figuran Fanzara (99,4 litros), Betxí (98,4 litros) y Vila-real (97,8 litros).

Los registros anuales

Cinco estaciones de medición de la provincia de Castellón han superado ya los 1.000 litros por metro cuadrado acumulados en lo que va de año, mientras las previsiones meteorológicas siguen apuntando a la llegada de nuevos episodios de lluvia en las próximas horas.

La última hora del temporal

En Directo
