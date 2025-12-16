Tiempo: Nuevo aviso de Aemet para Castellón por otra borrasca

Después de que Emilia haya descargado más de 140 litros por metro cuadrado desde el fin de semana, otra borrasca ha comenzado a afectar a la provincia de Castellón y ya está dejando precipitaciones. Al respecto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este miércoles el aviso amarillo por precipitaciones. Así, en el litoral de Castellón, y hasta las 12 horas del miércoles, se esperan lluvias de 30 litros por metro cuadrado en una hora, y 80 en doce horas, acompañadas de tormentas, mientras que en el interior de Castellón, también hasta las 12 horas del miércoles, se esperan lluvias de 20 litros en una hora, y 60 en doce horas. Sigue aquí la última hora sobre el temporal.

Según la previsión de la Aemet este martes se esperan chubascos moderados, que pueden ser fuertes y, en Castellón, persistentes. El aviso amarillo se mantiene también para la jornada del miércoles por la mañana.

Un otoño húmedo

Cinco de los pluviómetros de la Associació Valenciana de Meteorologia en Castellón habían superado ya el lunes a las 20.30 horas los 1.000 litros por metro cuadrado, y la cifra va a seguir aumentando pues muchos se encuentran ya en el umbral. Según la Aemet, este otoño ha sido más húmedo de lo normal en buena parte de la provincia de Castellón.

Otoño 2025 mapa de precipitación / Aemet

Extremar la vigilancia

Ante los avisos amarillos de la Aemet por pronóstico de luvias intensas de al menos 15- 20 l/m² en 1 hora, la Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas en cauces menores y barrancos dentro de buena parte de la mitad oriental de la cuenca del Ebro, durante la tarde de hoy 16 de diciembre. El aviso se extiende hasta mediodía de este miércoles 17 de diciembre.