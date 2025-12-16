De inmobiliarias a tiendas de barrio: los negocios que más abren y cierran en Castellón

La oferta de locales que dan vida a las calles de los barrios y municipios de Castellón varía casi cada día. Unos bajan la persiana mientras otros cuelgan el cartel de próxima apertura para echar a andar.

La actividad de los establecimientos recién inaugurados está muy vinculada a los mercados con más dinamismo de la economía castellonense, como ocurre con el boom de la vivienda, que ya se contagia en cuanto a los negocios activos: hasta 237 nuevas aperturas en el último año están relacioandas con el ladrillo.

Castellón contabiliza un total de 46.921 locales en funcionamiento, según la última actualización del Directorio Central de Empresas (Dirce) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada recientemente. A final de cuentas, tras calcular las aperturas y los cierres, la provincia dispone de 765 negocios más activos en el 2025, frente a los 46.156 de 2024.

Una de cada tres

De todas estas incorporaciones, prácticamente una de cada tres aperturas está vinculada directamente con la vivienda gracias a la buena coyuntura que atraviesa el mercado. En concreto, las actividades inmobiliarias se sitúan como el sector que experimenta más aperturas en la provincia, con 147 negocios nuevos en funcionamiento en el último año.

En el segundo lugar se cuela un sector ajeno al mercado inmobiliario (al menos de forma directa), el de la publicidad y los estudios de mercado, con 80 nuevos locales. Sin embargo, en tercer lugar vuelve a aparecer una actividad ligada al ladrillo, como es la construcción de edificios, con 80 establecimientos más en solo 365 días.

A ambos sectores, para alcanzar las mencionadas 237 inauguraciones en suelo castellonense, todavía hay que sumar los 11 nuevos locales que se encuentran operativos dedicados a servicios como la ingeniería o la arquitectura, imprescindibles ambos para crear una vivienda.

Más gimnasios o peluquerías, menos comercios

Más allá del ladrillo, otros sectores con tirón en la provincia son los servicios personales, como pueden ser las peluquerías o los gimnasios o centros de entrenamiento personal. Todos ellos se engloban bajo el mismo epígrafe en la clasificación y suman 65 locales en el último año. Actividades más tradicionales como la hostelería, sin embargo, siguen en auge, con 36 establecimientos más. No obstante, lo hacen de una forma más contenida, fuera del top-10.

Ahora bien, mientras cada vez hay más inmobiliarias, bares o gimnasios; la provincia de Castellón atestigua el incesable goteo de cierres de comercios, sobre todo de proximidad, con 202 menos en apenas un año, lo que implica que un establecimiento ha bajado la persiana prácticamente cada dos días. Aventaja, para mal, con mucha ventaja a las clausuras de negocios de servicios financieros (21) o de ingeniería civil (20).

1.115 tiendas desaparecidas en una década

¿Y cómo han cambiado nuestras calles en la última década? Pese a tomar perspectiva en el tiempo, la evolución resulta similar a la del último año. Las inmobiliarias son las que más negocios abren, con 905 nuevos tras recuperarse de la crisis del 2008. Le siguen los servicios personales (478) y la educación, como academias (385).

El comercio se erige como el sector que más retrocede en suelo castellonense, con 1.115 establecimientos menos en diez años. La construcción, pese a cambiar la tendencia, arrastra aún un déficit de 485 negocios y los servicios financieros pierden 139 locales.