La UJI presenta el Plan de ayudas y becas propias 2026 con un nuevo portal web

La La Universitat Jaume I ha presentado este martes el Plan de Ayudas y Becas Propias UJI 2026 que incluye becas y ayudas al estudiantado y un nuevo portal web, una plataforma que centraliza la oferta de ayudas y facilita su consulta. En el acto de presentación han participado la rectora, Eva Alcón; la vicerrectora de Estudiantado y Vida Saludable, Mamen Pastor; el portavoz del Consejo del Estudiantado, Mohamed Al Howaidi, y la técnica de la Unidad de Dinamización y Participación del Estudiantado y Asociaciones, María Cervera.

La rectora de la UJI, Eva Alcón, ha agradecido la coordinación y el trabajo de los vicerrectorados y servicios implicados además de la tarea del Consejo del Estudiantado, y ha destacado que el nuevo portal de becas y ayudas «tiene valor más allá de la solución técnica, que es importante. Es, sobre todo, un compromiso institucional con la equidad en el acceso a la Universidad y la igualdad de oportunidades que está recogido en nuestro Plan de Acción de Gobierno. Una medida que complementa otras, como el hecho de reforzar el plan propio de ayudas, y atender necesidades extraordinarias, como en su día fue la pandemia o más recientemente la dana».

El Plan de Ayudas y Becas Propias UJI 2026 que se incluye en el Plan Estratégico de Subvenciones contempla ayudas en diferentes ámbitos: en los estudios, para la movilidad y cooperación internacional, ayudas sociales como complemento al alquiler o ayudas por causas sobrevenidas, becas para prácticas académicas externas (PAE), becas para el inicio a la investigación y ayudas para la asistencia a congresos, jornadas y cursos.

Como novedad, se ha presentado el nuevo portal www.beques.uji.es, una de las 70 acciones del Plan de Acción de Gobierno, que reúne todas las convocatorias de becas y ayudas publicadas en el Tablón de Anuncios Oficial de la UJI (TAO), tanto de fondos propios como de otras entidades y fundaciones, con el objetivo de facilitar el acceso a la información, con un calendario unificado y más accesible. «Desde el Vicerrectorado de Estudiantado y Vida Saludable hemos trabajado con un objetivo muy claro: ordenar, simplificar y hacer más accesible toda la información sobre becas y ayudas, tanto propias como externas, en un único espacio y pensado desde las necesidades reales del estudiantado», ha señalado la vicerrectora Mamen Pastor. Por eso, uno de los elementos claves del portal será su estructura, que clasifica las ayudas por ámbitos e incorpora perfiles de usuario. Además, incluirá información práctica relevante como un calendario previsto de convocatorias, importes, requisitos, el objeto de cada ayuda y las vías de solicitud.