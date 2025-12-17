El alza de la gripe eleva la demanda de remedios en las farmacias de Castellón

La mayor circulación de infecciones respiratorias registrada en Castellón en las últimas semanas está teniendo un impacto directo tanto en las farmacias como en el sistema sanitario. La demanda de antigripales, mucolíticos, antihistamínicos y antitusivos ha aumentado de forma notable en los últimos veinte días, en una evolución que los profesionales sanitarios sitúan dentro de lo habitual para esta época del año.

«Lo que más comenta la gente son problemas de mucosidad, tos y malestar general», explica el secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón, Jaime Alcalá, quien señala un incremento de las consultas por síntomas compatibles con infecciones respiratorias, así como de la venta de mascarillas, en una tendencia similar a la de otros inviernos. Los productos más solicitados son los antigripales y aquellos destinados a reforzar las defensas, como vitaminas y algunos probióticos.

De tests a mascarillas

Desde distintas boticas de la capital corroboran este repunte. En la farmacia Ferrer, situada en la plaza de la Paz, aseguran que «se ha notado un incremento en las últimas semanas», con una mayor demanda de productos para aliviar síntomas -paracetamol, jarabes o antigripales-, además de tests de covid y gripe y cubrebocas. Una percepción similar trasladan desde la farmacia Ros, en la calle Columbretes, donde recuerdan que «siempre hay un repunte en estas fechas» y recomiendan el uso de mascarilla en personas con síntomas para reducir los contagios.

Analgésicos, antitérmicos...

Desde el ámbito médico, la vocal de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Castellón, Bárbara del Mazo, recuerda que los tratamientos indicados para estos procesos suelen ser analgésicos y antitérmicos, como el paracetamol, o antiinflamatorios, como el ibuprofeno. Asimismo, insiste en que los antibióticos deben reservarse para los casos con complicaciones causadas por microorganismos distintos a los virus. Aunque se trata de infecciones generalmente autolimitadas, la vocal del colegio de médicos subraya que la vacunación continúa siendo una herramienta clave para prevenir contagios.

El Colegio de Farmacéuticos recuerda, por su parte, que existe un amplio abanico de tratamientos sintomáticos disponibles en farmacia, muchos de ellos sin receta, aunque siempre bajo consejo farmacéutico, mientras que otros requieren prescripción médica.

Hospitales tensionados

Este aumento de los procesos infecciosos también se deja notar en las urgencias hospitalarias. Según datos facilitados por el sindicato SATSE, este martes a primera hora de la tarde el Hospital General de Castellón atendía a 90 pacientes en Urgencias, con 14 pendientes de ingreso, una situación que ha obligado a habilitar zonas de preingreso y aun así faltan camas disponibles. En el Hospital de la Plana, el área de Medicina Interna 2D se encuentra doblada, con dos camas por habitación, debido al pico de gripe. Las urgencias permanecen muy tensionadas, principalmente por patologías respiratorias, aunque todavía quedan camas libres en el centro.