Caen casi 90 litros en este municipio ¿seguirá lloviendo este jueves en Castellón?
Vinaròs lidera el ranking de lluvias en Castellón con 153,9 l/m2 en las últimas 72 horas, mientras que Aín acumula 1.237,6 litros por metro cuadrado en lo que va de año
La Agencia Estatal de Meteorología ha desactivado el aviso amarillo para la provincia de Castellón por tormentas, que han dejado este miércoles casi 90 litros por metro cuadrado en el norte de la provincia de Castellón. En concreto, según los pluviómetros de la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET), la mayor cantidad recogida es la de Vinaròs, con 87,9 l/m2 en la estación de Capegros. Otros puntos que han cosechado precipitaciones de importancia son Benicarló (39,6), Sant Jordi (38,6) y Peñíscola (28,4) sin que los Bomberos del Consorcio hayan registrado ninguna intervención.
En el top autonómico
En lo que va de año, el municipio donde más ha llovido de la Comunitat Valenciana es Aín, con 1.237,6 litros por metro cuadrado. Mientras, Vinaròs lidera el ránking castellonense de lluvia en 72 horas con 153,9 l/m2 y Burriana, la precipitación provincial mensual con 174,8 (y el segundo registro más alto de la Comunitat).
¿Seguirá lloviendo en Castellón?
Este jueves los cielos permanecerán nubosos en la provincia de Castellón, pero solo dan riesgo de lluvias fuertes en el sur de Valencia y norte de Alicante a primeras horas. No obstante, de cara al fin de semana habrá que volver a abrir los paraguas. El viernes hay probabilidad de lluvias dispersas, más probables el sábado (en Castelló, un 85% por la mañana y un 60% por la tarde) y en Vistabella (del 85% por la mañana y el 80% por la tarde) pues habrá que seguir la predicción ante la probabilidad de nieve el lunes.
- Última hora sobre la borrasca Emilia en Castellón
- 5 municipios de Castellón ya superan los 1.000 l/m² anuales... Y las lluvias van a continuar
- Carrefour vende su hipermercado de Vila-real a una firma de EEUU
- Un gigante de la panadería pone sus ojos en Castellón para abrir su primera sede
- Mapa interactivo: Sigue en directo la evolución de las tormentas en Castellón
- El temporal no ha dicho su última palabra... Podría recrudecerse en las próximas horas en Castellón
- Castelló dice adiós a otro comercio veterano del centro
- Borrasca Emilia: Emergencias activa la alerta amarilla en Castellón por lluvias