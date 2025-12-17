Caen casi 90 litros en este municipio ¿seguirá lloviendo este jueves en Castellón?

La Agencia Estatal de Meteorología ha desactivado el aviso amarillo para la provincia de Castellón por tormentas, que han dejado este miércoles casi 90 litros por metro cuadrado en el norte de la provincia de Castellón. En concreto, según los pluviómetros de la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET), la mayor cantidad recogida es la de Vinaròs, con 87,9 l/m2 en la estación de Capegros. Otros puntos que han cosechado precipitaciones de importancia son Benicarló (39,6), Sant Jordi (38,6) y Peñíscola (28,4) sin que los Bomberos del Consorcio hayan registrado ninguna intervención.

En el top autonómico

En lo que va de año, el municipio donde más ha llovido de la Comunitat Valenciana es Aín, con 1.237,6 litros por metro cuadrado. Mientras, Vinaròs lidera el ránking castellonense de lluvia en 72 horas con 153,9 l/m2 y Burriana, la precipitación provincial mensual con 174,8 (y el segundo registro más alto de la Comunitat).

Imagen de Benicarló este miércoles / ALBA BOIX

¿Seguirá lloviendo en Castellón?

Este jueves los cielos permanecerán nubosos en la provincia de Castellón, pero solo dan riesgo de lluvias fuertes en el sur de Valencia y norte de Alicante a primeras horas. No obstante, de cara al fin de semana habrá que volver a abrir los paraguas. El viernes hay probabilidad de lluvias dispersas, más probables el sábado (en Castelló, un 85% por la mañana y un 60% por la tarde) y en Vistabella (del 85% por la mañana y el 80% por la tarde) pues habrá que seguir la predicción ante la probabilidad de nieve el lunes.