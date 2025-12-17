Castellón registra seis delitos contra la libertad sexual a la semana

La violencia sexual sube en Castellón respecto al año pasado. Eso es lo se obtiene tras cruzar los datos del Balance de Criminalidad del tercer trimestre de 2025 (publicado la semana pasada) y el Informe sobre Delitos contra la Libertad Sexual de 2024, publicado ayer.

Hasta septiembre de 2025, se contabilizan 217 delitos, lo que suponen seis casos cada semana, casi uno por día. En el total de 2024, habían sido 260 hechos conocidos, lo que da 5,4 casos a la semana. Por tanto, crece la frecuencia.

La tipología concreta

La novedad del informe publicado ayer ofrece una radiografía concreta de cómo son en cada territorio español los delitos sexuales. Y es que además del dato general se dan a conocer qué tipología de delito se ha cometido en cada caso.

Del total de 260 hechos de 2024, la mayoría son agresiones sexuales, con 168. De ellas, un total de 50 fueron con penetración, según la estadística. Es decir, casi una de cada tres. En total, de esos 260 casos concoidos hay 310 víctimas.

En tercer lugar se encuentran los casos de exhibicionismo y de pornografía infantil: en Castellón hubo 15 exhibicionistas y 11 detenidos o investigados por compartir pornografía infantil en 2024. Asimismo, hubo seis casos de acoso sexual, otros 6 hechos denunciados relativos a la prostitución, y dos hechos relacionados con el grooming (adultos que se ganan la confianza de niños on line para abusar sexualmente de ellos). Por último, hubo un caso de corrupción de menores y otro de provocación sexual.

Castellón está ligeramente por debajo de la media nacional en delitos sexuales, con 4,2 casos por cada 10.000 habitantes, por los 4,7 que se dan en el conjunto del país.

Menores en peligro

En cuanto a los menores, y pese a que el dato no está por provincias, destaca que son las víctimas de 4 de cada 10 delitos en España (el 41,2%, casi 9.400 en total).

Varias causas

Estos informes del ministerio presentan datos en paralelo a los casos de violencia machista controlados por Viogén, que tiene 2.262 casos activos de mujeres que en Castellón necesitan protección. En 2025 ninguna mujer ha sido asesinada en Castellón, y la última víctima mortal fue en 2024.

Mª Carmen Díaz, de la Coordinadora Feminista de Castelló, afirma a Mediterráneo que los casos aumentan porque «se está volviendo a los tiempos en los que se considera que la mujer es propiedad del hombre». Apunta que «la ultraderecha lanza un discurso que minimiza los delitos sexuales» y recalca que esto cala entre los hombres más jóvenes. «Los chicos sueltan su discurso y sus compañeras de instituto callan porque están atemorizadas, bajan la cabeza», considera Díaz.

«Necesitamos no solo leyes sino medidas de protección», considera. Según ella, «es probable que ahora se denuncien más casos porque antes se tapaban», pero denuncia que «el machismo está en la mentalidad de muchas personas».