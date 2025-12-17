Castellón vuelve a caminar unido contra el cáncer en su décima gran marcha solidaria

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Castellón ha presentado oficialmente este miércoles la X Marcha Contra el Cáncer, una cita ya plenamente consolidada en la ciudad que vuelve a movilizar a la ciudadanía en favor de la prevención, la investigación y el apoyo a las personas con cáncer y sus familias.

La presentación de esta décima edición, cargada de simbolismo, ha corrido a cargo de la presidenta de la AECC en Castellón, Maira Barrieras, y de la gerente, Salomé Esteller, quienes han subrayado que alcanzar la décima marcha supone “un reflejo del compromiso colectivo de Castellón frente a la enfermedad”, así como del valor de la implicación social e institucional para seguir avanzando en la lucha contra el cáncer.

Un acto que ha evidenciado ese respaldo conjunto al reunir a una amplia representación institucional, entre la que se encontraban el Ayuntamiento de Castellón, la Delegación del Consell en Castellón, la Diputación Provincial, la Dirección Territorial de Sanidad, la Autoridad Portuaria, además de centros hospitalarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el ámbito universitario y colegios profesionales.

Presentación de la marcha contra el cáncer en El Corte Inglés de Castellón / AECC

La X Marcha Contra el Cáncer cuenta, un año más, con el apoyo de un extenso tejido de empresas, entidades sociales, medios de comunicación, centros educativos, instituciones sanitarias y organizaciones deportivas, una red solidaria imprescindible para garantizar el desarrollo y el éxito de una iniciativa que ya forma parte del calendario social de Castellón.

Cerca de 70 empresas

Cerca de 70 empresas colaborarán en esta edición. Desde la Asociación Española Contra el Cáncer se ha querido agradecer de manera expresa la colaboración de todas las entidades participantes. Desde la Asociación Española Contra el Cáncer se ha querido agradecer de manera expresa la colaboración de todas las entidades participantes: El Corte Inglés, À Punt, Ádecco, Agora Lledó International School, , And Magazine, Andacar 2000, Asociación Cultural China, Aznar Innova, Bodycel, British School of Vila-Real, Col·legi Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana- Delegación Castellón, Colegio San Cristóbal, Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, Cope Castellón, Cruz Roja, El Periódico Mediterráneo, Cadena 100, Castellón al Día El Mundo, Castellón Diario, Castellón Información, Castellón PlazaEstepark, Estudiogama, Finas Horneados, Fisioactive, Fundació Albinegra, Fundación José Soriano Ramos, Gremi de Forners de Castelló de la Plana, Grup Castalia, Grupo Scout Quo Vadis, Hospital General Universitari de Castelló, Hospital Universitario de la Plana, Hospital Vithas, Il·lustre Col·legi Oficial de Farmacèutics de Castelló, Ilustre Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de la Comunitat Valenciana, Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia-Delegación de Castellón, Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Castellón, International English School of Castellón, Macer, Materia Holding (Quimialmel Grupo), Medi TV Mediterráneo, Onda Cero Castellón, Orenes Gran Casino, Pamesa, Panadería Pastelería Blanch, Penyagolosa Trails,, Ravatukem, Real Club Náutico Castellón, Runner´s Home, Ruralnostra, Ser Radio Castellón, Sonrisa Clic, Suma Fitness Club, Televisió de Castelló, Tipsa, Tú Donas, Yo Vivo, Ube, Umivale Activa, Unión de Mutuas, Universitat per a Majors UJI, Universidad Cardenal Herrera CEU, Vavi Comunicación, Vibrantz Technologies, Villarreal CF, Vive Castellón.