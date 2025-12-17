El Colegio Oficial de Médicos de Castellón entrega más de 17.000 euros en becas y premios

El Colegio Oficial de Médicos de Castellón organiza, este miércoles 17 de diciembre, una jornada que incluye diversos actos institucionales y actividades en la sede colegial ubicada en la avenida del Mar, número 48 de la capital de la Plana.

Asamblea

En primer lugar, a las 16.30 horas, la Asamblea General Ordinaria del Colegio de Médicos de Castellón, conforme a la convocatoria previamente remitida a los colegiados en la que está prevista la aprobación de los presupuestos anuales de la entidad.

Concurso de dibujo

Tras la celebración de la Asamblea, la sede colegial acoge, a partir de las 18.00 horas, se ha desarrollado una completa agenda de actos institucionales. El programa se inicia con la tradicional entrega de premios del Concurso de Dibujo Navideño, dirigido a hijos y nietos de los colegiados castellonenses. Los ganadores, en sus tres categorías infantiles, recibirán sus correspondientes obsequios por parte de la Junta Directiva.

Entrega de premios del concurso de dibujo / TONI LOSAS

Conferencia

A continuación, ha tenido lugar la conferencia del profesor Avelino Corma, galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2014, quien impartirá la charla titulada ‘Modelos enzimáticos y reconocimiento molecular en procesos catalíticos’.

Conferencia de Avelino Corma. / Toni Losas

Becas

Seguidamente, se procede a la entrega de las Becas Dr. Vicente Altava, otorgadas por la Fundación del Colegio de Médicos de Castellón, destinadas a fomentar la formación continuada y la investigación científica entre sus colegiados. En total, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Castellón entrega más de 17.000 euros, entre becados y premios.

Entrega de becas. / Toni Losas

De esta forma, la Junta Directiva del COMCAS reafirma su compromiso en el fomento de la excelencia profesional y el desarrollo de la medicina en la provincia de Castellón y agradece el compromiso de toda la colegiación.