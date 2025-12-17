Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Colegio Oficial de Médicos de Castellón entrega más de 17.000 euros en becas y premios

La sede del Colegio de Médicos de Castellón acoge el miércoles 17 de diciembre, la entrega de las becas Dr. Vicente Altava, el premio Dr. Barrera - Banco Sabadell, así como la Asamblea General Ordinaria de colegiados

El Colegio Oficial de Médicos de Castellón entrega más de 17.000 euros en becas y premios / Toni Losas

Ramón Pérez

Castellón

El Colegio Oficial de Médicos de Castellón organiza, este miércoles 17 de diciembre, una jornada que incluye diversos actos institucionales y actividades en la sede colegial ubicada en la avenida del Mar, número 48 de la capital de la Plana.

Asamblea

En primer lugar, a las 16.30 horas, la Asamblea General Ordinaria del Colegio de Médicos de Castellón, conforme a la convocatoria previamente remitida a los colegiados en la que está prevista la aprobación de los presupuestos anuales de la entidad.

Concurso de dibujo

Tras la celebración de la Asamblea, la sede colegial acoge, a partir de las 18.00 horas, se ha desarrollado una completa agenda de actos institucionales. El programa se inicia con la tradicional entrega de premios del Concurso de Dibujo Navideño, dirigido a hijos y nietos de los colegiados castellonenses. Los ganadores, en sus tres categorías infantiles, recibirán sus correspondientes obsequios por parte de la Junta Directiva.

Entrega de premios del concurso de dibujo

Entrega de premios del concurso de dibujo / TONI LOSAS

Conferencia

A continuación, ha tenido lugar la conferencia del profesor Avelino Corma, galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2014, quien impartirá la charla titulada ‘Modelos enzimáticos y reconocimiento molecular en procesos catalíticos’.

Conferencia de Avelino Corma.

Conferencia de Avelino Corma. / Toni Losas

Becas

Seguidamente, se procede a la entrega de las Becas Dr. Vicente Altava, otorgadas por la Fundación del Colegio de Médicos de Castellón, destinadas a fomentar la formación continuada y la investigación científica entre sus colegiados. En total, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Castellón entrega más de 17.000 euros, entre becados y premios.

Entrega de becas.

Entrega de becas. / Toni Losas

De esta forma, la Junta Directiva del COMCAS reafirma su compromiso en el fomento de la excelencia profesional y el desarrollo de la medicina en la provincia de Castellón y agradece el compromiso de toda la colegiación.

