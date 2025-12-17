El Colegio Oficial de Médicos de Castellón entrega más de 17.000 euros en becas y premios
La sede del Colegio de Médicos de Castellón acoge el miércoles 17 de diciembre, la entrega de las becas Dr. Vicente Altava, el premio Dr. Barrera - Banco Sabadell, así como la Asamblea General Ordinaria de colegiados
El Colegio Oficial de Médicos de Castellón organiza, este miércoles 17 de diciembre, una jornada que incluye diversos actos institucionales y actividades en la sede colegial ubicada en la avenida del Mar, número 48 de la capital de la Plana.
Asamblea
En primer lugar, a las 16.30 horas, la Asamblea General Ordinaria del Colegio de Médicos de Castellón, conforme a la convocatoria previamente remitida a los colegiados en la que está prevista la aprobación de los presupuestos anuales de la entidad.
Concurso de dibujo
Tras la celebración de la Asamblea, la sede colegial acoge, a partir de las 18.00 horas, se ha desarrollado una completa agenda de actos institucionales. El programa se inicia con la tradicional entrega de premios del Concurso de Dibujo Navideño, dirigido a hijos y nietos de los colegiados castellonenses. Los ganadores, en sus tres categorías infantiles, recibirán sus correspondientes obsequios por parte de la Junta Directiva.
Conferencia
A continuación, ha tenido lugar la conferencia del profesor Avelino Corma, galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2014, quien impartirá la charla titulada ‘Modelos enzimáticos y reconocimiento molecular en procesos catalíticos’.
Becas
Seguidamente, se procede a la entrega de las Becas Dr. Vicente Altava, otorgadas por la Fundación del Colegio de Médicos de Castellón, destinadas a fomentar la formación continuada y la investigación científica entre sus colegiados. En total, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Castellón entrega más de 17.000 euros, entre becados y premios.
De esta forma, la Junta Directiva del COMCAS reafirma su compromiso en el fomento de la excelencia profesional y el desarrollo de la medicina en la provincia de Castellón y agradece el compromiso de toda la colegiación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora sobre la borrasca Emilia en Castellón
- 5 municipios de Castellón ya superan los 1.000 l/m² anuales... Y las lluvias van a continuar
- Carrefour vende su hipermercado de Vila-real a una firma de EEUU
- Un gigante de la panadería pone sus ojos en Castellón para abrir su primera sede
- Mapa interactivo: Sigue en directo la evolución de las tormentas en Castellón
- El temporal no ha dicho su última palabra... Podría recrudecerse en las próximas horas en Castellón
- Castelló dice adiós a otro comercio veterano del centro
- Borrasca Emilia: Emergencias activa la alerta amarilla en Castellón por lluvias