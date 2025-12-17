Los embalses de Castellón están por encima de la media de la última década

Los embalses de la provincia de Castellón están por encima de la media de la última década en nivel de agua almacenada. El último parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) refleja que los ocho pantanos castellonenses acumulan más de 105 hectómetros cúbicos, es decir, se hallan a algo más de la mitad de su capacidad (52%). Según explica José Vicente Guinot, desde AVA Asaja «en teoría tenemos suficiente agua para pasar el verano».

El nivel de recursos hídricos es similar al del año pasado, pero la situación es considerablemente mejor que hace dos años, en que llegaron a estar en su nivel más bajo de los últimos 10 años, cuando se hallaban al 30%. Para hacerse una idea, ahora Ulldecona almacena 7,38 hectómetros cúbicos cuando dos años atrás apenas llegaba a 2, y Sitjar acumula 33,72 frente a los 9 del 2023.

Borrasca Emilia

Las lluvias de los últimos días contribuirán a recargar los acuíferos y a ahorrar riegos y, en las cabeceras, a reforzar las reservas embalsadas. El impacto de la borrasca Emilia propició que, desde el fin de semana, en 72 horas se recogieron casi 150 litros por metro cuadrado en la provincia, principalmente en La Plana Baixa, (Burriana, 148). Ayer las máximas cantidades se midieron en Sant Jordi (30) y Ares (casi 25), aunque la previsión es que siga lloviendo también este miércoles, pues sigue activado el aviso amarillo hasta el mediodía ante la posibilidad de registros de 30 litros en una hora y 80 en 12 en el litoral, ya que se esperan precipitaciones generalizadas, que en el tercio norte de Castellón es probable que caigan en forma de chubascos fuertes. La inestabilidad que parece remitir a lo largo del miércoles sin descartar alguna llovizna durante el resto de semana.

Balance estacional

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hizo el martes balance estacional y en el caso del litoral de Castellón, la estación registró precipitaciones de entre 125 y 150% superiores a lo normal. Las lluvias torrenciales en el litoral mediterráneo fueron una excepción en el conjunto de la Península, donde el otoño fue más seco de lo habitual.

Mapa de precipitación del balance del otoño / AEMET

En el conjunto del año, seis observatorios de la Associació Valenciana de Meteorologia superan ya los 1.000 litros por metro cuadrado. Encabeza el ránking Ain, con 1.222 litros por metro cuadrado; y Eslida, con 1.181; siendo el mes de marzo en el que más agua se acumuló.

Un invierno más cálido de lo normal tras un frío inicio El invierno será más cálido de lo normal, aunque el domingo previo a Navidad estará marcado por las bajas temperaturas y la nieve, con un frío que continuará durante los siguientes días, según ha señalado este martes el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, en una rueda de prensa en la que ha presentado el balance climático del otoño y la predicción estacional para el invierno. La nieve podría hacer acto de presencia en los puntos más altos de la provincia el lunes, además, podrían reaparecer las heladas, con máximas que no subirían de 3 grados el lunes, en puntos como Morella o Vistabella, aunque ya el domingo se apreciarán las temperaturas invernales (5-8 de máxima).