Las empresas de la incubadora aeroespacial del aeropuerto de Castellón despegan y sextuplican la inversión

Las cuatro compañías participantes en el programa ESA BIC Valencia Region, la primera incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea en la Comunitat Valenciana con sede en el aeropuerto de Castellón, han aumentado un 56% su facturación, han sextuplicado la captación de inversión e incrementado en un 50% el número de empleados.

Así lo ha destacado este miércoles el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, quien ha afirmado en un acto de presentación de la participación de las compañías Arkadia Space, Nax Solutions, Nerva Technologies y ODOS Technologies que el proyecto "está alineado con la apuesta de la Generalitat por favorecer el desarrollo de la industria aeroespacial, caracterizada por su especialización, alto valor añadido e innovación constante".

Cinco millones y 79 empleados

En detalle, durante el último año, la facturación global de las cuatro empresas participantes ha pasado de 3,2 millones a 5; la obtención de inversión se ha sextuplicado y va a superar los dos millones de euros; y el número de empleados ha pasado de 51 a 79.

La cita ha reunido en el aeropuerto de Castellón a representantes de instituciones y organizaciones empresariales, entidades y empresas del sector aeroespacial y grupos inversores. También han intervenido el director general de Aerocas, Justo Vellón, y la gestora de Programas Europeos de la Agencia Espacial Española, María José Montilla.

“Este es el tipo de iniciativas que queremos impulsar desde la Generalitat: proyectos que generan empleo de calidad, que atraen inversión, que fortalecen nuestro tejido productivo y que posicionan a la Comunitat Valenciana como un territorio competitivo”, ha asegurado.

Además, ha mencionado el objetivo de que el aeropuerto de Castellón, sede principal del ESA BIC, “se erija en un espacio de oportunidad y ejerza un papel dinamizador del sector en la Comunitat Valenciana”.

Autoridades asistentes al acto y representantes de las empresas participantes en la iniciativa. / MEDITERRÁNEO

Sobre las firmas participantes, Arkadia Space está especializada en el desarrollo de sistemas de propulsión espacial basados en el uso de combustibles verdes, mientras que Nax Solutions proporciona herramientas para optimizar la eficiencia agrícola mediante el uso de la inteligencia artificial y datos satelitales. Por su parte, Nerva Technologies se dedica al diseño y construcción de motores cohete para aplicaciones en espacio y defensa y, por último, ODOS Technologies utiliza datos satelitales para mejorar la sostenibilidad y eficiencia de la agricultura.

Además, en este periodo las empresas han cerrado sus primeros acuerdos comerciales y han logrado hitos relevantes, como el lanzamiento al espacio por parte de Arkadia de uno de sus motores acoplado a un satélite.

Segunda convocatoria

Aerocas tiene en marcha la segunda convocatoria del ESA BIC. En febrero se hará la selección de las cuatro nuevas startups que se sumarán al programa, que consta de al menos tres ediciones y que va a permitir impulsar doce proyectos empresariales vinculados con el sector aeroespacial.

El proyecto del ESA-BIC ha sido promovido por la Generalitat —a través de la empresa pública Aerocas, en colaboración con el consorcio espacial valenciano ValSpace y la Dirección General de Innovación— y por la Agencia Espacial Española (AEE). Además, cuenta con cerca de 40 entidades colaboradoras, entre organizaciones empresariales y profesionales, universidades, institutos tecnológicos y empresas.

El objetivo del programa es apoyar el nacimiento y consolidación de nuevas empresas del sector aeroespacial, así como la transferencia de soluciones innovadoras a partir de tecnologías del espacio hacia otros sectores.

Esta iniciativa abarca diversos aspectos, como son la búsqueda y captación de startups relacionadas con el espacio; formación, sesiones de networking, foros de inversores, grupos de trabajo, conferencias, encuentros de ESA-BIC a nivel nacional y europeo; apoyo empresarial, legal y técnico, así como puesta a disposición de instalaciones para las startups.