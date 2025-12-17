La litigiosidad cae en los juzgados de Castellón en el tercer trimestre del año

La litigiosidad ha bajado en los juzgados de la provincia de Castellón en el tercer trimestre del año. Según han facilitado fuentes del Consejo General del Poder Judicial. El volumen de nuevas causas y procedimientos judiciales contabilizadas fue de 15.516 en la provincia de Castellón, un 16,3% menos que un año antes. Los asuntos resueltos fueron 15.273, un 7,8% inferior a la cifra del mismo periodo de 2024. Estas cifras aparecen recogidas en el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales difundido hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Asuntos en trámite

A finales del trimestre se contabilizaban 64.472 asuntos en trámite, con un incremento interanual del 15,1%. Por otro lado, la cifra de sentencias dictadas durante los tres meses analizados fue de 4.191, la de autos llegó a 7.367 y la de decretos a 4.204.

De esta manera, en términos relativos, la tasa de resolución de los órganos judiciales valencianos ha crecido un 0,98%, al tiempo que ha crecido un 4,22% la tasa de pendencia y un 5,22 la de congestión, mientras que ha aumentado un 0,27% la tasa de sentencias.

Jurisdicciones

Por jurisdicciones, el ingreso de asuntos descendió un -31,0% en Civil, con 2.469 nuevos procedimientos, un -6,4% en Penal, con 989 nuevas causas y subió un 11,1% en Social, al alcanzar los 156 casos. Por último, el aumento en este parámetro fue de un -12,9% en Contencioso-Administrativo, al registrarse 10 procedimientos.

Comunitat, a menos

En la Comunitat los órganos judiciales registraron en julio, agosto y septiembre 157.204 nuevos asuntos, un 16,6% menos que los 188.456 registrados en el mismo trimestre de 2024. En el periodo analizado, los juzgados y tribunales de Alicante, Castellón y Valencia resolvieron 160.740 asuntos, lo que implica una reducción del 2,5% respecto a los 164.919 resueltos un año antes. Asimismo, en el periodo analizado dictaron 37.585 sentencias y 85.290 autos, con un aumento y un descenso interanuales del 1,9% y el 2,1%, respectivamente. Los decretos, 36.381, también bajaron respecto a los 38.016 de 2024.

Crece la tasa de resolución

De esta manera, en términos relativos, la tasa de resolución de los órganos judiciales valencianos ha aumentado un 16,9%, al tiempo que ha crecido un 12,9% la tasa de pendencia y un 9,2% la de congestión, mientras que ha disminuido un 23,2% la tasa de sentencias. A finales de septiembre de este año había 486.126 asuntos en trámite, un 10,1% más que los 441.629 contabilizados en la misma fecha del pasado año.

Jurisdicciones

Por jurisdicciones, el ingreso de asuntos en la Comunitat descendió un 32,7% en Civil, con un total de 55.676 nuevos procedimientos, un 4,2% en Penal, con 86.667 nuevas causas y un 5% en Social, al alcanzar los 11.583 casos. Por último, el aumento en este parámetro fue de un 5,1% en Contencioso-Administrativo, al registrarse 3.278 procedimientos.

Tasa de litigiosidad inferior a la media de España

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 31,25 asuntos por cada 1.000 habitantes, 4,43 puntos más baja que en el mismo trimestre de 2024, en el que se situó en 35,68. Las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional fueron Canarias (41,14); Baleares (35,28); Cataluña (34); Asturias (32,79); Murcia (32,09); Andalucía (32,03) y Madrid (31,78).

Los territorios que registraron una tasa inferior a la nacional fueron La Rioja (21,75); País Vasco (22,62); Extremadura (25,18); Navarra (26,06); Castilla-La Mancha (26,23); Galicia (26,70); Castilla y León (28,11); Cantabria (28,82); Aragón (29,40) y Comunidad Valenciana (29,55).