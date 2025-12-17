Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La lluvia amenaza el 'día de las comidas de Navidad' en Castelló

El sábado 20, fecha de reunión de miles de castellonenses

Ambiente en las tascas de Castelló durante la Navidad del año pasado.

Aitor Tezanos

Castellón

El próximo sábado, 20 de diciembre, es una fecha señalada para muchos castellonenses. A pocos días de la Nochebuena, es el momento elegido para que los grupos de amigos se reúnan para ir a comer. Es por ello que se espera que todos los bares y restaurantes de la capital de la Plana estén a rebosar a la hora de las comidas. Luego llegará el tardeo y, para aquellos que aguanten, la cena y la noche.

Pero es inevitable estar pendientes de la previsión meteorológica, más cuando los últimos días han estado caracterizados por la inestabilidad. La lluvia es el principal factor de riesgo que puede hacer que muchos de estos encuentros se tengan que mantener a cubierto.

Para responder a la pregunta de qué tiempo va a hacer ese día, acudimos a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Lluvia en Castelló

Atendiendo al modelo de probabilidad de precipitaciones, hay un peligro cierto de tener que coger el paraguas durante dicha jornada. Será durante la madrugada del viernes al sábado cuando las probabilidades son más altas, de un 75%. No obstante, entre las 12.00 y las 18.00 horas, uno de los momentos de mayor ebullición en la ciudad, la probabilidad continúa siendo elevada, de un 60%.

Probabilidad de lluvia en Castellón entre las 12.00 y las 18.00 horas del sábado.

Ya entre la tarde y la noche, la probabilidad de lluvia decae, aunque no se descarta que el domingo sea de nuevo un día lluvioso.

Actualización de previsión

Por otro lado, hay que recordar que Aemet actualiza constantemente sus previsiones, por lo que habrá que estar pendientes de cómo evolucionan las probabilidades de precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas cara al sábado 20, las máximas llegarán a los 15 grados y las mínimas se quedarán en 9.

Esta es la previsión de Aemet para los próximos días en la provincia:

Castelló


Morella


Peñíscola


Segorbe


Vinaròs


La Vall d'Uixó


Alcalà de Xivert


Onda


Vall d'Alba

