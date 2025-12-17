Nombran a José María Arquimbau presidente honorífico de la sociedad de antiguo alumnado de la UJI

José María Arquimbau ha sido nombrado presidente honorífico de la Sociedad de Amigos y Antiguos Alumnos de la UJI (Sauji) en un acto de reconocimiento público organizado por AlumniSAUJI, el programa de la Universitat Jaume I para fortalecer las relaciones entre el antiguo alumnado, la sociedad y la Universidad.

El acto de reconocimiento, que ha tenido lugar en la Llotja del Cànem, se ha iniciado con un programa de radio conducido por Ximo Górriz, periodista y antiguo alumno de la UJI, donde se ha puesto voz a anécdotas del libro La radio en Castellón desde 1933 escrito por Arquimbau y publicado por la Universitat Jaume I.

En la tertulia de radio, que se ha podido seguir en directo por streaming, han participado la periodista de Onda Cero Castellón Lorena Pardo y el director de COPE Castellón, Raul Puchol. Así mismo, han participado con su testimonio Jordi García Candau, exdirector general de RTVE; Xavier Latorre, redactor de RTVE, la periodista Monte Arribas, y el periodista Eduardo Mas. La Universitat Jaume I también ha estado presente en el programa de radio con la participación de la rectora, Eva Alcón, y con el testimonio de todos los exrectores de la UJI que han destacado el compromiso de Arquimbau y su apoyo a la universidad desde los inicios.

Agradecimiento a su dedicación

Al finalizar el programa, ha tenido lugar el acto institucional de nombramiento público de Arquimbau como presidente honorífico de Sauji por parte de Alcón, y la presidenta de Sauji, Rosa M.ª Grau, que le han hecho entrega de una placa conmemorativa.

La rectora ha destacado que «el nombramiento como presidente honorífico simboliza el agradecimiento a su dedicación a Sauji durante más de dos décadas y, también, a su aprecio a la universidad pública de Castelló. José María Arquimbau siempre ha sido, y siempre será, una persona comprometida con la Universitat Jaume I».

Arquimbau ha agradecido este reconocimiento y ha manifestado que ha vivido una época importante en su vida con los 24 años de presidencia de Sauji y que «nuestra universidad me haya nombrado presidente honorífico me permite seguir vinculado a esta. Gracias de corazón a quienes me habéis hecho muy feliz».

Por su parte, Grau ha señalado que con este acto «se reconoce la trayectoria, el compromiso y la dedicación de quien ha sido, por más de veinte años, alma y motor de la Sauji. Su trabajo ha servido para fortalecer los vínculos entre la Universitat Jaume I y la sociedad castellonense». Además, ha añadido que, con este nombramiento, se quiere agradecer públicamente «una carrera dedicada al servicio público, a la comunicación y al fortalecimiento del tejido cultural y social de la ciudad, así como su apoyo constante al proyecto universitario de la UJI».