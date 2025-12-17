Nombran a José María Arquimbau presidente honorífico de la sociedad de antiguo alumnado de la UJI
Reconocen sus 24 años al frente de Sauji
José María Arquimbau ha sido nombrado presidente honorífico de la Sociedad de Amigos y Antiguos Alumnos de la UJI (Sauji) en un acto de reconocimiento público organizado por AlumniSAUJI, el programa de la Universitat Jaume I para fortalecer las relaciones entre el antiguo alumnado, la sociedad y la Universidad.
El acto de reconocimiento, que ha tenido lugar en la Llotja del Cànem, se ha iniciado con un programa de radio conducido por Ximo Górriz, periodista y antiguo alumno de la UJI, donde se ha puesto voz a anécdotas del libro La radio en Castellón desde 1933 escrito por Arquimbau y publicado por la Universitat Jaume I.
En la tertulia de radio, que se ha podido seguir en directo por streaming, han participado la periodista de Onda Cero Castellón Lorena Pardo y el director de COPE Castellón, Raul Puchol. Así mismo, han participado con su testimonio Jordi García Candau, exdirector general de RTVE; Xavier Latorre, redactor de RTVE, la periodista Monte Arribas, y el periodista Eduardo Mas. La Universitat Jaume I también ha estado presente en el programa de radio con la participación de la rectora, Eva Alcón, y con el testimonio de todos los exrectores de la UJI que han destacado el compromiso de Arquimbau y su apoyo a la universidad desde los inicios.
Agradecimiento a su dedicación
Al finalizar el programa, ha tenido lugar el acto institucional de nombramiento público de Arquimbau como presidente honorífico de Sauji por parte de Alcón, y la presidenta de Sauji, Rosa M.ª Grau, que le han hecho entrega de una placa conmemorativa.
La rectora ha destacado que «el nombramiento como presidente honorífico simboliza el agradecimiento a su dedicación a Sauji durante más de dos décadas y, también, a su aprecio a la universidad pública de Castelló. José María Arquimbau siempre ha sido, y siempre será, una persona comprometida con la Universitat Jaume I».
Arquimbau ha agradecido este reconocimiento y ha manifestado que ha vivido una época importante en su vida con los 24 años de presidencia de Sauji y que «nuestra universidad me haya nombrado presidente honorífico me permite seguir vinculado a esta. Gracias de corazón a quienes me habéis hecho muy feliz».
Por su parte, Grau ha señalado que con este acto «se reconoce la trayectoria, el compromiso y la dedicación de quien ha sido, por más de veinte años, alma y motor de la Sauji. Su trabajo ha servido para fortalecer los vínculos entre la Universitat Jaume I y la sociedad castellonense». Además, ha añadido que, con este nombramiento, se quiere agradecer públicamente «una carrera dedicada al servicio público, a la comunicación y al fortalecimiento del tejido cultural y social de la ciudad, así como su apoyo constante al proyecto universitario de la UJI».
José María Arquimbau es periodista y ha dedicado 47 años de su vida a la radio, con la que tomó contacto al final del bachillerato a través de la Escuela de Radiofonismo de Castelló. En 1959 habló por primera vez ante los micrófonos de La Voz de Burriana, perteneciente a la cadena REM. Dos años más tarde, pasa a la nueva La Voz de Castellón, que se integraría al llegar la democracia en Radio Televisión Española con el nombre de Radio Cadena Española, fusionándose tiempo después con Radio Nacional de España. Durante 32 años dirige la emisora local de la radio pública: de 1964 a 1996.
Al margen del micrófono, ha sido colaborador de Mediterráneo, Castellón Diario, Levante de Castellón y también de Mundo Deportivo y ABC. Además, ha sido presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Castelló y miembro de la junta directiva de la nacional.
Graduado en la Universidad para Mayores de la Universitat Jaume I, del 2001 al 2025 ha sido presidente de SAUJI y ha formado parte de la Comisión Delegada del Centenario del CD Castelló.
- Última hora sobre la borrasca Emilia en Castellón
- 5 municipios de Castellón ya superan los 1.000 l/m² anuales... Y las lluvias van a continuar
- Carrefour vende su hipermercado de Vila-real a una firma de EEUU
- Un gigante de la panadería pone sus ojos en Castellón para abrir su primera sede
- Mapa interactivo: Sigue en directo la evolución de las tormentas en Castellón
- El temporal no ha dicho su última palabra... Podría recrudecerse en las próximas horas en Castellón
- Castelló dice adiós a otro comercio veterano del centro
- Borrasca Emilia: Emergencias activa la alerta amarilla en Castellón por lluvias